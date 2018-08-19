亞運》「金臂人」 邱安汝壓制 中華女壘拿到首勝

中華女壘球員陳家宜單場雙響炮。（杜宜諳攝）

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雅加達-巨港亞運女子壘球今（19）日登場，中華女壘隊一壘手陳家宜不畏南韓投手速球，單場轟出「雙響炮」，仍被南韓追平比數，最後兩隊打到突破僵局制，中華隊以再見雙殺結束南韓進攻，中華女壘隊以3比2力克南韓，拿下首勝。

中華女壘隊派出林盈馨先發投了1個四壞球保送，再投一個壞球被換出場，改由邱安汝接手，逐漸穩定局數，不過，邱安汝的球路慢慢被南韓摸熟，打完7局兩隊2比2平手；比賽進入突破僵局制。

8局上，中華只靠1支安打得1分。8局下，南韓

一、二壘有人遭到雙殺，無法打回分數。邱安汝表示，教練交待不去想第7局的亂流，專注投球。總教練楊賢銘指出，邱安汝掌控全局表現不錯。

中華隊在3局上由第8棒陳家宜轟出中外野全壘打，打破兩隊毫無攻勢的沈悶氣氛，中華隊首開紀錄；南韓也沒有落後太久，3局下，南韓丁允永獲得保送、再靠隊友2支安打護送回本壘搶分，兩隊打成1比1。

陳家宜在5局上，再抓住南韓投手梁藝思的球路，再一次把球打出右外野全壘打，中華隊再度取得2比1領先局勢，陳家宜能在逆風下連2席揮出全壘打，連場邊教練都說狀況太好了。

不過，7局下，中華隊出現守備亂流，一記捕手暴傳一壘讓南韓球員跑上二壘開始，連2支右外野安打都搶攻本壘，第1次失敗在本壘前出局，第2次成功搶分再度追平中華隊。

南韓隊今日連打2場，前一場以5比1打敗香港、第2戰卻敗在中華隊手中；另外中國大陸以12比0大勝印尼。

(中時 )

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