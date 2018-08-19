馬英九力推！825圍車站救核四 李明賢︰以核養綠才是真正愛台灣

馬英九力推！825圍車站救核四 李明賢︰以核養綠才是真正愛台灣。圖為核四電廠空照。（資料照）

友善列印
中時電子報
「以核養綠」團隊，將在8月25日發動「圍車站救台灣」的公投聯署書大串連。(圖/以核養綠公投小組)
8月25日，圍車站，救台灣！

蔡政府一意孤行推動2025年實現「非核家園」，強調是漸進的社會共識，台灣不會走回頭路。對此，許多學者、前核四廠廠長王伯輝、前台大醫院副院長王明鉅卻持不同意見，更由科學社團「核能流言終結者」黃士修等人所發起的「以核養綠」公投，要在825發動「圍車站救台灣」全台大串聯，號召更多人以衝破30萬份門檻。國民黨籍台北市議員參選人李明賢也在臉書上PO文力挺，疾呼：「以核養綠、電力永續，這才是真正愛台灣！」

蔡政府一意孤行推動非核家園，7月初時更是將核四燃料棒送回美國，核四廠內1744束核燃料棒預計2020年底前全數輸出。站在反對立場，民間自主發起的「以核養綠」公投要在825發動「圍車站救台灣」全台大串聯，同步在台鐵、高鐵、捷運400多個點號召，期望衝破30萬份門檻，趕11月24日公投綁大選日。

李明賢在臉書上呼籲，民進黨躁進式的非核家園，幾乎快跳票，痛批為何政府官員不敢保證「不跳電」、「不漲電價」？只會講一堆「乾淨的煤」，甚至是用愛發電等方法都出籠。

李明賢表示，馬政府任內主張穩健減核，就是為了台灣永續發展，避免躁進衝擊、影響過大。他大力支持馬前總統等人力推的「以核養綠」連署，要大家在8月25日時，一起「以核養綠、電力永續，這才是真正愛台灣！」

(中時電子報)

瞬間豪大雨　草屯鎮明正里淹水未… 擁核被當異類 台大醫師示警：別…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。