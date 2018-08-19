馬英九力推！825圍車站救核四 李明賢︰以核養綠才是真正愛台灣

2018年08月19日 19:02 中時電子報 林郁庭

「以核養綠」團隊，將在8月25日發動「圍車站救台灣」的公投聯署書大串連。(圖/以核養綠公投小組)

8月25日，圍車站，救台灣！

蔡政府一意孤行推動2025年實現「非核家園」，強調是漸進的社會共識，台灣不會走回頭路。對此，許多學者、前核四廠廠長王伯輝、前台大醫院副院長王明鉅卻持不同意見，更由科學社團「核能流言終結者」黃士修等人所發起的「以核養綠」公投，要在825發動「圍車站救台灣」全台大串聯，號召更多人以衝破30萬份門檻。國民黨籍台北市議員參選人李明賢也在臉書上PO文力挺，疾呼：「以核養綠、電力永續，這才是真正愛台灣！」

蔡政府一意孤行推動非核家園，7月初時更是將核四燃料棒送回美國，核四廠內1744束核燃料棒預計2020年底前全數輸出。站在反對立場，民間自主發起的「以核養綠」公投要在825發動「圍車站救台灣」全台大串聯，同步在台鐵、高鐵、捷運400多個點號召，期望衝破30萬份門檻，趕11月24日公投綁大選日。

李明賢在臉書上呼籲，民進黨躁進式的非核家園，幾乎快跳票，痛批為何政府官員不敢保證「不跳電」、「不漲電價」？只會講一堆「乾淨的煤」，甚至是用愛發電等方法都出籠。

李明賢表示，馬政府任內主張穩健減核，就是為了台灣永續發展，避免躁進衝擊、影響過大。他大力支持馬前總統等人力推的「以核養綠」連署，要大家在8月25日時，一起「以核養綠、電力永續，這才是真正愛台灣！」

(中時電子報)