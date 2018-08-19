玉井市場通風、排水不良 南市經發局砸1800萬改善

2018年08月19日 19:43 中時 李其樺

玉井公有零售市場設備、硬體設施老舊，多年來地方極力爭取改善，台南市經發局投入1800萬元，進行玉井市場硬體改善工程，預計明年5月完工。（李其樺攝）

玉井零售公有市場設備、硬體設施老舊，多年來地方極力爭取改善。近期市議員王峻潭服務處舉辦說明會向攤販說明市場改善工程。（李其樺翻攝）

玉井公有零售市場因硬體設施老舊，通風、排水設施不良，多年來地方極力爭取市場改建，台南市經發局市場處投入1800萬元規畫硬體改善工程，預計最快今年10月動工，明年5月前完工，提供攤商更優質的營業環境。

玉井公有零售市場成立於1984年，為地上3層樓建物，其中1樓為商家與攤商共用，2樓為市場管理處和公廁，目前整座市場共有200多個攤販平日在此營業。

市議員王峻潭服務處主任王開玹指出，玉井公有零售市場硬體設施老舊，市場內部排水設施、通風設計不佳，影響市場營業環境，為了提供攤商更優質的經營空間，極力爭取市場處做改善工程。

經發局市場處指出，針對玉井公有零售市場已完成規畫設計，預計投入1800萬元施作硬體改善工程，包括1樓更換地坪和排水溝改善、照明設備和消防灑水系統，2樓施做台排風扇和屋頂防水工程。另外，也會新增100座不鏽鋼材質攤台供攤販使用。

市場處長陳建棠表示，玉井公有零售市場硬體改善工程預計今年8月底對外招標，最快10月就可以開工，預計明年5月前完工，期間會在後方青果市場停車場設置臨時攤販區提供攤商暫時進駐營業。

除了玉井公有零售市場要施作硬體改善工程，另外下營市場改建工程也即將完工，最快今年10月就可以啟用。明年將針對北門市場進行修復工程，另編列3千萬元針對市區其他市場做硬體改善工程。

(中時 )