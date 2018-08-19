擁核被當異類 台大醫師示警：別因政治信仰斷送競爭力

前台大醫院副院長王明鉅(圖/翻攝自王明鉅臉書)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

前台大醫院副院長王明鉅經常在自己的臉書上發文，表達自己對於核電的觀點，近日他表示，自己在去年815大停電後，就開始去深入研究「天然氣發電」的相關資料，當他研究過後，竟改變了他原本「廢核」的立場，讓他反變成「擁核人士」，也認為如果真的愛台灣才應該要「以核養綠」。

王明鉅在自己臉書上提到，自己原本也是支持「2025非核家園」但在815大停電後，他認識到了一個台大學弟，這名學弟都傳給他有關天然氣發電的資料，讓他開始真的了解到台灣能源與發電的問題，當他得知學弟是支持核電的立場時，他雖驚訝但也不排斥。

不過王明鉅也坦言，在台灣醫界中，支持核電的比例可能小於一成，因此學弟也成了台灣醫師界的「異類」，不過就在自己也逐漸了解過程中，也慢慢被這位學弟同化變成「異類」，當他得知學弟在推動30萬人聯署「以核養綠」公投時，雖然心中覺得不可能，但王明鉅還是決定要幫忙學弟一起推動公投，因為他認為，我們只是兩個愛台灣，希望台灣能掌握自己的能源穩定，希望台灣別因為政治信仰，就斷送了所有年輕人未來能有穩定又低成本能源的機會。」

最後王明鉅表示，我們沒有悲觀的權利，我們也不悲觀。因為我們只是愛台灣。請您一起加入我們，大家一起用對台灣的愛，來讓台灣的天空更藍、空氣更好，讓台灣更有電。

(中時電子報)

文章來源：王明鉅臉書原文

馬英九力推！825圍車站救核四 李… 金湖國小學生遠征大陸 科展作品…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。