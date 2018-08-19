擁核被當異類 台大醫師示警：別因政治信仰斷送競爭力

2018年08月19日 19:30 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

前台大醫院副院長王明鉅經常在自己的臉書上發文，表達自己對於核電的觀點，近日他表示，自己在去年815大停電後，就開始去深入研究「天然氣發電」的相關資料，當他研究過後，竟改變了他原本「廢核」的立場，讓他反變成「擁核人士」，也認為如果真的愛台灣才應該要「以核養綠」。

王明鉅在自己臉書上提到，自己原本也是支持「2025非核家園」但在815大停電後，他認識到了一個台大學弟，這名學弟都傳給他有關天然氣發電的資料，讓他開始真的了解到台灣能源與發電的問題，當他得知學弟是支持核電的立場時，他雖驚訝但也不排斥。

不過王明鉅也坦言，在台灣醫界中，支持核電的比例可能小於一成，因此學弟也成了台灣醫師界的「異類」，不過就在自己也逐漸了解過程中，也慢慢被這位學弟同化變成「異類」，當他得知學弟在推動30萬人聯署「以核養綠」公投時，雖然心中覺得不可能，但王明鉅還是決定要幫忙學弟一起推動公投，因為他認為，我們只是兩個愛台灣，希望台灣能掌握自己的能源穩定，希望台灣別因為政治信仰，就斷送了所有年輕人未來能有穩定又低成本能源的機會。」

最後王明鉅表示，我們沒有悲觀的權利，我們也不悲觀。因為我們只是愛台灣。請您一起加入我們，大家一起用對台灣的愛，來讓台灣的天空更藍、空氣更好，讓台灣更有電。

(中時電子報)