台南》史上最強「小5」連2日爆料 黃偉展宣布退選市議員！

受不了史上最強小5的進擊，黃偉展宣布退選台南市議員。（程炳璋攝）

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民進黨台南市第8選區提名人黃偉展18日偕同妻子出面，針對婚外情醜聞，黃向妻子鞠躬道歉，黃妻臉色鐵青撇向一旁。（資料照片，程炳璋翻攝）

（21:37更新內文）民進黨台南市第8選區議員參選人黃偉展遭自稱「小5」的S小姐爆料婚外情醜聞後，19日再現身爆他多次前往大陸為一家南科廠商牽線生意，沒資格代表民進黨選舉，黃偉展帶廠商代表到場否認，兩人當街正面對決，晚間8時黃偉展宣布退選台南市議員，兩天搞掉一個民進黨參選人，被稱為史上最強小5。

遭爆婚外情的黃偉展18日出面開記者會坦承外遇偷吃，打算以「一刀切」解決醜聞，卻完全無法止血，他的臉書粉絲專頁很快遭網友灌爆，批評他是「偷吃王」、要求他「趕快退選」，酸民則留言「出來選市長好了」、「台南阿童」。

S小姐19日頭戴棒球帽，一襲黑色裝扮現身，再爆黃偉展曾向她宣稱擔任一家南科水表廠商的幹部，透過大陸籍人妻邱姓小3的牽線，兩度帶廠商前往大陸蘇州談生意兼與情人約會，怒指他涉及與大陸生意往來，不配代表民進黨選議員。

，黃偉展帶著這家廠商蘇姓副總經理前往記者會現場反擊指控，聲稱指示接洽廠商到大陸市場探路，否認擔任公司幹部。蘇姓廠商代表對無端捲入風波，當場向黃偉展說「既然想當和尚，就別吃狗肉」。

不滿黃男帶人踢館，S小姐衝向黃偉展當街對質，怒吼「為何說我背後有高人指點？我只想揭開你的假面具」，黃趕緊閃避回稱「我沒有講，不要往政治方向思維」，隨即離開現場，場面一度尷尬。

民進黨台南市黨部主委黃先柱19日表示，黃偉展的感情事件已嚴重影響民進黨形象，但參選是他的權利，黨部立場希望他自己退選。

面對S小姐連兩日的進擊，黃偉展19日晚間宣布退選台南市議員，他表示此事件原屬自己私領域的缺失，卻牽扯到太多人，為了止血，決定依照S小姐心願，宣布退選。

黃偉展退選，針對後續補提名問題，台南市民進黨部隨後宣稱，黨部會先將情況報告給黨中央討論，再對外給出完整的回覆。

(中時 )

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