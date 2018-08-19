台中》林佳龍批國民黨「嫌棄幫忙撿垃圾的人」 盧陣營反擊

2018年08月19日 19:51 中時 盧金足

彰化同鄉會19日成立林佳龍後援會，彰化縣長魏明谷（右二）到場力挺台中市長林佳龍（左一）。（盧金足攝）

彰化同鄉會19日成立林佳龍後援會，彰化縣長魏明谷當神秘嘉賓現身力挺，台中市長林佳龍表示，建設需持續，「起厝起一半 嘸通換師父」，選舉將近，國民黨現在只剩抹黑戰術，持續打空汙戰，但近30年來，除了林佳龍，還有哪個縣市長敢將火力發電廠燒煤量減量，「國民黨身為垃圾製造者，竟然嫌棄幫忙撿垃圾改善環境的人！」

對此，國民黨台中市長參選人盧秀燕發言人吳皇昇回應強調，國民黨執政時興建火力發電有其時空背景，但現在「垃圾」的製造者是蔡英文總統，因為她的錯誤能源政策，在無完善配套之下推動的非核家園，造成台灣基載電力只能靠火力發電，無法與核能發電輪替，這3年來造成空氣汙染者是民進黨。

林佳龍今天在出席彰化同鄉會成立林佳龍後援會活動時表示，選舉將屆，國民黨現在只剩抹黑戰術，持續打空汙戰，但近30年來，「除了林佳龍，還有哪個縣市長敢將火力發電廠燒煤量減量」。

他說，台中火力發電廠當年是在國民黨籍的台中縣長任內興建，「國民黨身為垃圾製造者，竟然嫌棄幫忙撿垃圾改善環境的人！」林佳龍說，環境問題並非一朝一夕而成，解決問題更需要持續進行，希望大家都能支持願意做事、解決問題的人。

由於日前盧秀燕在一場活動中，對民眾提問如何改善空氣汙染，盧表示「換掉林佳龍，空氣就會變好」，林佳龍在今天的造勢場也火力全開反擊，空汙戰愈打愈烈。

繼日前雲林同鄉成立支持林佳龍競選連任後援會，彰化同鄉會由總會長張世雄和榮譽總會長蔡天啟發起成立林佳龍後援會。

魏明谷表示，彰化和台中生活圈密不可分，兩個縣市會共同完成3座大橋，稱讚林佳龍3年多來為台中建設了相當多，期望他高票連任，一起繼續為中台灣打拚。

林佳龍強調，執政3年多來，台中改變看得見，治安從當年的墊底現在變成六都第一，治水方面，山海屯區同時進行，特別是綠川、柳川的好成績大家有目共睹。

今天的活動吸引近300位支持者，林佳龍表示，台中與彰化都擁有豐富的天然資源，不只是命運共同體，更是全台唯二獲中央邀請發展離岸風電的城市，所以「起厝起一半，嘸通換師父」，建設需要持續，林市長更呼籲「林佳龍一票、魏明谷一票」，讓兩人一起建設更美好的中台灣。

(中時 )