吳心緹看鬼片被嚇飆罵髒話！偉晉遇「鬼開燈」躲棉被

2018年08月19日 19:28 中時 林淑娟

偉晉、吳心緹劇中看鬼片嚇壞。（華視）

偉晉、吳心緹即將解開靈魂交換之謎。（華視）

吳心緹喜歡邱鋒澤劇中暖男形象。（華視）

吳心緹喜歡邱鋒澤劇中暖男形象。（華視）

華視、ChocoTV《搖滾畢業生》劇情進入最後高潮，中旭(偉晉飾)與夏依(吳心緹飾)靈魂交換之謎即將揭曉，他們是否能成為戀人，讓粉絲們十分關注。戲中吳心緹的角色很愛看鬼片，為壯膽還會揪偉晉一起看，邊看邊叫完全是自虐型的觀影者，戲外她也真的很怕鬼，表示曾在戲院看鬼片被友人嚇到，她尷尬地說：「當時我在影廳大聲尖叫，還不小心罵了個髒話，實在太糗了！」當下很想趕快逃離戲院。

偉晉與吳心緹劇中另類的約會方式，就是一起看鬼片，而戲外兩人其實都不太敢看，吳心緹說：「我連恐怖片的預告片都不太敢看，以前去電影院看鬼片，還會帶著耳機看，遇到恐怖驚悚畫面就閉上眼睛跳過！」膽子十分小。有次她與朋友相約看鬼片，遲到的朋友趕來之後，還故意在很安靜緊張的橋段才出現來嚇她，讓她驚嚇失控不小心罵了髒話，當下很想趕快逃離戲院。偉晉私底下也不敢看鬼片，他說：「因為不想要被嚇到，所以我人生完全沒有主動去看過任何鬼片！」

雖然平時不看鬼片，偉晉倒是遇過一些難以解釋的靈異現象，之前他跟SpeXial團員們一起去泰國工作，一開始先是工作人員覺得他們住的房間很陰，要他們換到另外一間房，結果晚上睡覺時，一位團員看到窗外有不明人影被嚇到，然後房間燈莫名自動地亮了起來，他們趕緊找來工作人員壯膽，沒想到工作人員把燈關了之後，燈竟然又自動地打開，讓偉晉直呼：「真的很邪門！」結果他跟團員就縮在棉被窩了一晚，度過驚悚夜。

《搖滾畢業生》拍戲過程糗事也不斷發生，偉晉更是被封為「災難王 」，劇中要拍攝首場與吳心緹相遇，意外弄壞她古箏的戲，卻反而被吳心緹先用古箏撞到「小弟弟」，還好沒造成後遺症！偉晉尷尬之餘搞笑說：「真的是古箏直直撞呀！」

在演出一場樂譜被風吹散，兩人急著搶救的戲時，可能是道具電風扇風力太強，一張樂譜緊黏在偉晉臉上甩都甩不掉，讓對戲的吳心緹笑到不行，還珍藏這段影片，笑說：「每次心情不好，就拿這但影片來紓壓！」另一位主角邱鋒澤則是因為國語不好，也鬧出了不少笑話，要問導演自己「視線」要放在哪? 卻口誤說成：「我的眼線在哪裡?」讓化妝師走過來以為要幫他補眼線，拍戲過程笑聲不斷。

劇裡偉晉與邱鋒澤都愛上吳心緹，戲外兩個人都表示，如果遇到這樣的狀況，會選擇友情，一致認為不想失去一個好兄弟。

吳心緹劇中面對兩個完全不同性格的男生，中旭(偉晉飾)直率有個性、辰鳴(邱鋒澤飾)則是暖男代表，她坦言如果回歸現實生活，她可能還是會選擇辰鳴這類型男生，因為他比較會為對方著想，中旭雖然比較有自己目標，但太以自我為中心，相處起來會比較累。相較於邱鋒澤在戲中暖男的形象，吳心緹表示對邱鋒澤的第一印象就是「沒有表情、跩、不太理人又很冷酷的感覺」。她說：「剛認識他時，邀請他加入演員群組，剛好他在玩遊戲，僅冷冷回覆說好，問他說你在玩什麼，也不理我。」但熟識後，吳心緹覺得他是個冷面笑匠，都會用認真表情開玩笑，反而很好笑，私下也是個暖男，很像劇中角色，她說：「像我有時候拍戲過敏，他就會給我一顆維他命C，真的讓人很感動。

華視八點檔音樂偶像劇《滾畢業生》將於8月21日播出精彩大結局，男女主角靈魂交換之謎將揭曉！而8月22 日晚間八點，接續將播出青春校園劇《飛魚高校生》，由王傳一、魏蔓、張雁名、袁詠琳、蔡昌憲等人主演。

(中時 )