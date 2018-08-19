航班多價格低 漸多國際旅客大陸轉機

2018年08月19日 20:00 旺報 李鋅銅

越來越多的全球旅客發現，無論是從倫敦到雪梨、從曼谷到洛杉磯，或是從新加坡到紐約，目前最便宜的機票經常來自於大陸籍航空公司。民航界人士發現，漸多對於時間要求不多的國際旅客，會選擇到大陸機場轉機，然後利用停留時間順便旅遊，既增加了大陸籍航空公司的載客率，也讓更多大陸城市賺進更多的旅遊外匯，一舉數得。

「如果一名旅客預訂從倫敦飛往雪梨的航班，就可以發現近年來全球航空旅行的巨大變化。這種變化也同時出現在曼谷飛洛杉磯等航線上。」英國廣播公司（BBC）網站日前報導，就以倫敦飛雪梨航線為例，網路上搜索結果可以發現，各航空公司最低票價出現在10月30日和11月12日，最便宜的票價都來自中國南方航空。

越來越多的陸籍航空公司為何能夠提供，低於歐洲、美國、亞洲和中東老牌競爭對手的低價機票？又如何能夠在世界各地確保越來越多，通常難以獲得的降落空位呢？在新加坡從事航空業研究的興樓分析公司創始人舒庫爾‧優素福表示，大陸主要航空公司得到了政府的補貼。

他表示，這些補貼是為了讓航空公司在這些地方的主要城市營運國際航線，地方政府希望藉此讓城市更多地出現在地圖上，並促進旅遊業和經濟發展。也因為得益於財政支援，讓陸籍航空公司更有資金購買全球的停機位，機隊規模也越來越大，在全球僅次於美國。

政府補貼並非讓大陸航空公司提升競爭力的唯一因素，還有一個更重要的原因是，大陸是世界上人口最多的國家，漸多民眾有能力出國旅遊；再加上漸多西方國家放寬對陸客的簽證，造成出境旅遊更發燒。優素福表示，過去10年來，大陸飛往國外的人數增加了一倍以上，是世界上成長速度最快的。僅2017年，陸客就占了近1億個國際航班座位。

亞太航空公司協會總幹事安德魯‧赫德曼則表示，陸籍航空公司旅客人數增加的另一個原因是「為乘客提供的服務品質提高」。也由於服務品質提高，加上能省錢，因此越來越多的西方乘客願意乘坐大陸航空公司航班。

(旺報 )