明年試營運 北京新機場有望成世界最大機場

2018年08月19日 19:59 旺報 李鋅銅

北京新機場將在明年6月30日竣工，隨後於9月30日試運營。北京新機場與首都國際機場一樣，都定位在大型國際航空樞紐，最終將滿足年旅客吞吐量1億人次的需求。未來的北京新機場可能超越美國亞特蘭大國際機場，成為世界上最大的機場。

這座大型國際樞紐機場營運後，將給大陸航空市場帶來巨大成長。根據規畫，北京新機場運營初期，旅客吞吐量為4500萬人次，近期（2025年）旅客吞吐量為7200萬人次，遠期將超過1億人次。不僅會直接影響京津冀，重構大陸國內市場競爭格局，影響的波幅甚至還會擴展至全球。

「主體結構施工階段，曲面造型下的鋼網架提升是個大難題，到了裝修階段，如何完成17萬平方公尺的室內如意祥雲吊頂的安裝，又是一大難點。」北京城建集團新機場建設指揮部副總指揮李建華表示，三維空間下的曲面造型，每一塊吊頂的大小和角度都不同，必須逐一測量，通過手工加工後編號，再到達現場安裝。北京新機場的各項設施都是世界級，且「超級巨大」。

根據國際航空運輸協會預計，到2022年，大陸將超過美國成為全球最大的航空市場。自2010年迄今，大陸機場從175個，增至現在的230個。為了因應大陸航空業的快速發展，除了北京機場，目前仍有數十個機場在持續建設。

(旺報 )