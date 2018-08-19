專訪／吳慷仁自認「機歪」誤被當耍大牌 「10年勞模」作品列不完

2018年08月19日 19:51 中時 徐桐炘

《引爆點》吳慷仁多場哭戲都令人動容。（闊世電影提供）

吳慷仁和隨團攝影師一起在台中市區赤腳跑宣傳。（取材自吳慷仁臉書）

吳慷仁已是金鐘視帝和台北電影獎影帝，演出《引爆點》後仍自覺不足，「拍完覺得我的專業還不夠，基礎功要找回來，才能滿足不同類型。」今年下半年決定放個大假，休息充電後再出發，尤其打開維基百科網頁，自己都被一大串的作品列表嚇到，畢竟他出道後從未停下工作腳步：「10年來沒有空過。」

不是因為擔心被觀眾遺忘或被市場洪流沖走，吳慷仁自認不是科班出身，也沒帥氣外表，過去盡可能放低姿態，只要有機會就不放手，但如今不停前進的原因剩下一個：「每次否定自己的表演後，就不斷在尋求『答案』。」

吳慷仁感嘆台灣影視環境，大多作品不要求演員打破原來樣貌，「多是在導演的保護之下，駕馭和融入在節奏之中。」但導演莊景燊給予演員明確指示，他為此增胖、調整口條，企圖掌握商業片演出方法。他最近剛從香港回來，和當地演員阿Sa合作完也感觸極深：「 阿Sa拿捏起角色和演繹快又有效率！」意外學到不同的產業模式，也找到「修行」的解答，終於能讓自己鬆口氣開始休假。

坦言常被認為「機歪」和「耍大牌」，更直言「靠北影視」有人發文抱怨，吳慷仁表示都是為了作品好，他也嚴以律己：「我總是沒有要求休息、第一個到現場、妝花也沒關係。」這週卯足全力跑電影宣傳，連4天出席活動，在台中遇暴雨，更在在路上直接脫掉鞋子赤腳走在路上，親民形象讓工作人員讚不絕口。

吳慷仁把話說得很直：「從來沒有拿過獎的人，不會有人鳥你，但現在人家叫你一聲『哥』，現場有種威嚴感存在。」他逐漸感受到別人謹慎對待他的眼光和舉動，因此今年開始有所改變，希望不給劇組太大壓力，「試著提意見但不堅持。」

身旁遇到好演員，吳慷仁也樂於積極引薦，他形容共同演出《引爆點》的女主角姚以緹「能量超乎想像」，相處之後感受到對方強大力量，他笑言：「爆發起來（好像）可以過肩摔！」當《烏鴉燒》的劇組向他打聽姚以緹時，他也立刻給予正面回應，姚以緹果然成功接演該片，去年中起更是戲約不斷。《引爆點》31日上映。

(中時 )