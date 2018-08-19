用植栽簽名！水岸碧潭換新裝

2018年08月19日 20:25 中時 葉書宏

新北市府於水岸步道旁以亮眼色彩的植栽，寫下碧潭的英文名字「BITAN」。（葉書宏翻攝）

新北市府於水岸步道旁以亮眼色彩的植栽，寫下碧潭的英文名字「BITAN」。（葉書宏翻攝）

新北市府於水岸步道旁以亮眼色彩的植栽，寫下碧潭的英文名字「BITAN」。（葉書宏翻攝）

新北市新店碧潭向來是假日踏青的好去處，為讓民眾擁有視覺新享受，新北市府於水岸步道旁以亮眼色彩的植栽，寫下碧潭的英文名字「BITAN」，周圍綠地也換上層次感錯落、顏色對比鮮明的灌木新裝，打造煥然一新的綠美化亮點，為溪畔風光再添新裝。

長久以來碧潭即以自然風光吸引諸多觀光人潮，除徜徉水波粼粼的溪岸，相輝映的綠化景緻也是大家合影的背景常客。近年碧潭更成為外國遊客來台旅遊較常走訪的景點，因此新北市綠美化環境景觀處近期為碧潭換新衣時，決定融入碧潭英文名稱，用兼具美化效果與生態價值的綠色資源，秀出國際化的碧潭專屬簽名。

「BITAN」字樣是紫紅色的錦葉紅龍，周圍以石斑木、扶桑、金露花等灌木相襯，修剪後更能呈現層次感，提供大眾新一處拍照打卡好所在。

景觀處長林芳良表示，暑假不妨到涼爽的碧潭走走，既可沿水岸步行或騎自行車欣賞沿途風光，一覽橫跨碧潭溪的美麗吊橋，更能一睹綠美化新裝與特別的綠化專屬簽名。

(中時 )