高雄》陳敏鳳：韓國瑜將助國民黨重回高雄市！

國民黨全代會19日舉行，縣市長參選人合體造勢，造勢活動後高雄市長參選人韓國瑜（中）與同志們一同合影。（王英豪攝）

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中時電子報
、中國時報記者／

國民黨高雄市長參選人韓國瑜力戰綠營鐵票倉，最新民調顯示，民進黨陳其邁38.9%、韓國瑜27.8%，雙方差距僅11.1%。資深媒體人陳敏鳳指出，韓國瑜此仗算打得不錯，即使最後敗選，仍將助國民黨重回高雄市，年底拿到的市議員席次及立委選舉，都是觀察重點。

陳敏鳳指出，綠營在高雄幾乎穩如泰山，韓國瑜卻能從中找到破口，打出經濟牌，就像大鬧天庭的孫悟空，把選戰打得熱烘烘，即使敗選，雖敗猶榮的評價，韓國瑜當之無愧。(對如何提振高雄經濟，韓國瑜曾提到，要讓高雄的經濟活絡起來，讓鄉親們都有就業機會，百業興旺，還要讓所有深耕高雄、定居高雄的民眾，都能無憂無慮享有「長期飯票」。)

陳敏鳳在《美麗島電子報》撰文強調，經過高雄這一仗，綠營可能點滴在心頭，執政有優勢，自然也有包袱，優勢是地方加中央執政的雙重優勢，而包袱也會是中央和地方執政的雙重包袱。

另外，從民調來交叉分析，陳其邁、韓國瑜的支持者成分，陳其邁仍固守綠營基本盤，在60歲以上、或高中以下教育程度、或泛綠民眾支持陳其邁的比率高於韓國瑜；而男性、或40至59歲、或專科以上教育程度、或泛藍民眾，支持韓國瑜的比率，則皆達3成以上。

而從該次民調來看投票率、投票者意願，有75.5%民眾表示會去投票，18.2%則表示不會去投票，未明確回答的有6.3%。經過交叉分析，愈年輕、或教育程度愈高者，表示不會去投票的比例愈高；中立選民不會去投票的比例，也明顯比有政治立場的民眾高。

(中時電子報)

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