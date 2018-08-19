第三屆前瞻東協民間論壇登場 促進台灣、印尼的雙贏契機

2018年08月19日 20:25 中時 葉書宏

就諦學堂於18日舉辦第三屆論壇「前瞻東協」公益論壇。（葉書宏翻攝）

就諦學堂於18日舉辦第三屆論壇「前瞻東協」公益論壇。（葉書宏翻攝）

「就諦學堂」作為台灣長期推動亞洲語言教育與文化的非營利機構，對於強化台灣社會與東協國家的連結始終戮力不懈，曾分別於2016年及2017年舉辦第一、二屆「前瞻東協」公益論壇，由於反應熱烈，備受各界肯定，就諦學堂於18日，再度舉辦第三屆論壇。

第三屆論壇以「前瞻東協：如何從文化教育的合作促進台灣與印尼的雙贏！」為主題，邀請長期關心教育與東協議題的菁英，以及東協語文教育與文化工作者共同交流。

台灣與東協成員國同是亞洲國家，不僅在文化上多有交集，在進出口貿易、勞動輸出、教育等層面的互動更是日漸頻繁。「就諦學堂」作為台灣長期推動亞洲語言教育與文化的非營利機構，期盼以論壇方式凝聚更多專業觀點，帶領台灣社會更瞭解東協，促進台灣社會對東協國家經濟、社會、文化等層面的理解與交流；聚集實務與學界的專業見解，建立有效且具體之施政建議；並開創年輕世代前進東協、亞洲的視野與契機。

論壇由就諦學堂創辦人、金甌女中亞洲語文中心主任、國立台北商業大學東協中心執行長李三財主持，前半場邀請知名評論作家吳英傑發表專題演講「進步中的印尼，印尼最新社會文化觀察」。

吳英傑出生台灣、曾在美國和加拿大求學，現在長年定居印尼經商，並於印尼著名的-泗水大學擔任講師。他時常以熱情和理性的分析評論印尼和東協國家的現狀，本場演講將從教育、文化多面向探究、搜尋台灣與印尼合作的契機。

論壇部分，除李三財及吳英傑，特別邀請到社團法人台灣外籍勞動者發展協會理事長暨公視董事徐瑞希，外貿協協會第一期學員、前派駐印尼及東協多國企業高級主管Mark曾先生，台灣維基協會秘書長、長期關注印尼發展動態的上官長治先生與談。希冀藉由論壇激發的火花，加強民間對台灣和印尼雙向了解，並促進台灣印尼能夠互惠互利，共創高峰。

(中時 )