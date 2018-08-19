入園人數超越去年突破40萬人次 童玩節閉幕 相約明年見！

宜蘭童玩節今天閉幕，閉幕演出由蘭陽舞蹈團打頭陣。（李忠一攝）

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墨西哥團隊演出「走尪保平安」。（李忠一攝）
童玩節閉幕式中，各國團隊聯演博得滿堂彩。（李忠一攝）
代理縣長陳金德盼參加過童玩節的演出團隊，可以倡議成立兒童的聯合國。（李忠一攝）

為期44天的2018宜蘭國際童玩節今天（19日）晚間畫下句點，今年童玩節主題「童心大進擊-Water Action」，邀請到國內外22國、44個兒童民俗音樂舞蹈團隊參與這場夏日盛會，今年入園人數超越去年，突破40萬人次，代理縣長陳金德昨晚率與會貴賓與各國團員，期待明年童玩節再見。

今晚的閉幕聯演呼應今年主題，由蘭陽舞蹈團和各國團隊聯合表演，演出「樂遊童玩‧水蘭陽」，表現蘭陽平原的鄉土民俗文化與豐富的自然資源，呈現蘭陽之美，藉此讓各團隊認識台灣、看見宜蘭。

宜蘭縣政府指出，今年童玩節有精彩創新的內容，全長85公尺的「飛魚海盜船」有高9公尺、長50公尺的滑水道，還有水域上方、離地4公尺的「HiBike」空中腳踏車，為提升服務品質，打造全新五星級、乾濕分離的淋浴設施。

在「水玩堡」、「冒險島」中引進VR帶領遊客探索海底世界，還有立體迷宮「潛艇堡」，展售各國特色商品的「寰宇市集」，以及可體驗斯洛伐克風情的「友誼堡」。雖然今年遇到颱風攪局，園區休園2天，但遊客數一路飆升，總入園人數破40萬人次，超越去年的34萬人次。

代理縣長陳金德致詞時說，美好的時光總是過得特別快，感謝世界各國的團隊，「因為你們的到來，才讓童玩節如此成功！」他說，希望來參加童玩節的團隊，可以倡議成立「兒童的聯合國」，而地點就在宜蘭；童玩節今年19屆，創辦以來總計有970萬餘人入園，盼明年入園人數突破今年，朝總入園人數1000萬人次邁進。

(中時 )

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