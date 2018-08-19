台資深媒體人：蔡總統專機往休士頓再受墨西哥阻擾

蔡總統專機由貝里斯飛往休士頓航線圖。（圖片來源／Flightrader24，中央社）

友善列印
中時電子報

長期派駐拉丁美洲的台灣資深媒體人郭篤為透過臉書表示，蔡英文總統「同慶之旅」於當地時間18日上午結束貝里斯行程後，搭機前往美國休士頓。但專機前往休士頓的行程需要經過墨西哥領空時再次遭到阻撓，必須遶道西南方較遠航道，在周六返程時仍未能獲得墨西哥許可。

長駐拉丁美洲並曾任職外媒特約記者的資深媒體人郭篤為在臉書發文，描述了墨西哥拒絕蔡英文總統專機經過其領空的經過。

文章說，蔡英文總統18日上午結束貝里斯行程後，搭機前往美國休士頓。但專機前往休士頓的行程需要經過墨西哥領空時，再次遭到墨西哥阻撓，在周六返程時仍未能獲得墨西哥許可。

文章表示，華航專機在變更航班號碼並取消公開飛航資訊情況下，由貝里斯市起飛後，仍然無法與國際航班相同穿越開放的墨西哥尤卡坦(Yucatan)半島航道，直飛墨西哥灣另一側的休士頓。該機遠離墨西哥海岸線外220海里，經邁阿密航管區調度的古巴哈瓦那航道飛行，隨後在路易西安娜州紐奧爾良市(New Orleans)飛往目的地。

文章指出，專機實際飛航記錄顯示，原本貝里斯直飛休士頓需2小時27分鐘，繞行後飛行超過4小時抵達。比貝里斯飛邁阿密，再飛休士頓兩段航程合計的4小時20分鐘稍短。

由貝里斯至邁阿密、貝里斯至喬治布希機場、邁阿密至喬治布希機場的航班時程預估表。（圖／travelmath)

文章最後說，中華民國政府在墨西哥設有代表處多年，包括外交部、經濟部均與墨西哥對口單位有直接溝通管道。

郭篤為在文章最後強調，這些資料與截圖都是取自Flightrader24與TravelMath兩網站，所有資料均完全公開。發表文章是他個人所為，與任何新聞機構無關。

(中時電子報)

文章來源：郭篤為臉書

高雄》陳敏鳳：韓國瑜將助國民黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。