台資深媒體人：蔡總統專機往休士頓再受墨西哥阻擾

2018年08月19日 20:38 中時電子報 盧伯華

長期派駐拉丁美洲的台灣資深媒體人郭篤為透過臉書表示，蔡英文總統「同慶之旅」於當地時間18日上午結束貝里斯行程後，搭機前往美國休士頓。但專機前往休士頓的行程需要經過墨西哥領空時再次遭到阻撓，必須遶道西南方較遠航道，在周六返程時仍未能獲得墨西哥許可。

長駐拉丁美洲並曾任職外媒特約記者的資深媒體人郭篤為在臉書發文，描述了墨西哥拒絕蔡英文總統專機經過其領空的經過。

文章說，蔡英文總統18日上午結束貝里斯行程後，搭機前往美國休士頓。但專機前往休士頓的行程需要經過墨西哥領空時，再次遭到墨西哥阻撓，在周六返程時仍未能獲得墨西哥許可。

文章表示，華航專機在變更航班號碼並取消公開飛航資訊情況下，由貝里斯市起飛後，仍然無法與國際航班相同穿越開放的墨西哥尤卡坦(Yucatan)半島航道，直飛墨西哥灣另一側的休士頓。該機遠離墨西哥海岸線外220海里，經邁阿密航管區調度的古巴哈瓦那航道飛行，隨後在路易西安娜州紐奧爾良市(New Orleans)飛往目的地。

文章指出，專機實際飛航記錄顯示，原本貝里斯直飛休士頓需2小時27分鐘，繞行後飛行超過4小時抵達。比貝里斯飛邁阿密，再飛休士頓兩段航程合計的4小時20分鐘稍短。

由貝里斯至邁阿密、貝里斯至喬治布希機場、邁阿密至喬治布希機場的航班時程預估表。（圖／travelmath)

文章最後說，中華民國政府在墨西哥設有代表處多年，包括外交部、經濟部均與墨西哥對口單位有直接溝通管道。

郭篤為在文章最後強調，這些資料與截圖都是取自Flightrader24與TravelMath兩網站，所有資料均完全公開。發表文章是他個人所為，與任何新聞機構無關。

(中時電子報)