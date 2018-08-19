長榮航空勞資協商 保障飛時待下次研議

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長榮航空與桃園市空服員職業工會今日展開第17次團體協商會議，此次由擔任主席方的長榮航空提出議案，首先討論長榮航空提出團體協約草案誠信條款，再由桃空職工釋疑新增修團體協約條款，以及續行討論桃空職工提出保障飛時、特休加給獎勵金等議題。

長榮航空表示，在誠信條款議題方面，公司依職安法規範，需事先預防及規劃，採取必要安全衛生措施，避免員工執行職務因他人行為，遭受到身體或是精神不法侵害預防，因此主張桃空職工應約束其會員，不得因工會事務或活動，挑唆其會員背離忠誠義務，或是對資方員工有歧視、霸凌、人身攻擊等任何違法侵害行為。

經雙方討論後，桃空職工會將於下次會議提出對案，但桃空職工也同時要求資方，將桃空職工禁搭便車條款攜回研議，於下次會議一併協商。

長榮航空特別於會議中重申，公司對於員工一視同仁、平等對待的立場不變，基於會議有效進行的原則，建議桃空職工針對所重視禁搭便車前提事實，例如特休加給兩小時、日支費調整、增加年度休息日，應先行實質討論完畢。

有關桃空職工提出新增、修正團體協約條款，經桃空職工逐一釋疑後，將於日後協商會議再進行實質討論，勞資雙方也表達相互尊重，雙方均可於團協期間，提出新增或修正其他條款訴求。

在每月保障飛行時數為60小時議題方面，經討論後，桃空職工仍對部分規範有疑慮，需攜回研議；有關特休核給2小時飛行津貼議題，則因時間因素未續行討論，桃空職工也將資方提供的對案攜回討論。

長榮航空自去年四月開始，每個月均與桃空職工進行團體協商會議，期盼雙方能持續理性溝通，共創勞資和諧，本次會議也已約定下次協商時間為9月26日。

(中時 )

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