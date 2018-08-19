亞運》中華女足高空轟炸 4球大勝印尼本屆開張

2018年08月19日 21:25 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

首戰以1比2惜敗南韓的中華女足，19日迎戰地主印尼展現絕對空優，上半場就由余秀菁、詹筆涵、林雅涵頭槌破門，包欣玄則貢獻1傳1射，幫助中華隊以4比0拿下本屆亞運女足賽的第1勝。

中華隊獲勝後，戰績與印尼同為1勝1負，藉淨勝球優勢躍居A組第2，僅次於2連勝的南韓，南韓19日以8比0痛宰馬爾地夫。中華隊下役將於21日對陣2連敗的馬爾地夫，可望取勝並以A組第2晉級8強。

印尼首戰以6比0大勝馬爾地夫，但中華隊很清楚自己的實力遠勝印尼，日籍教頭堀野博幸的先發陣容作出6人變動，其中左翼包欣玄、攻擊中場詹筆涵，還有左右後衛林凱玲、陳雅惠都是攻擊好手，強攻意味濃厚。

開賽5分鐘，包欣玄左路突破下底吊中，余秀菁搶近柱門前6碼處頭槌破門，替中華隊先馳得點，這也是她在本屆亞運所攻入的第2球。

第16分鐘，陳雅惠在右前場斜吊禁區，詹筆涵在罰球點後方衝頂，印尼門將波瑪（Norffince Boma）碰到球仍無法阻止它入網。第32分鐘，賴麗琴開出右側角球，林雅涵在左側禁區衝頂頭槌，球打中門楣反彈後碰到波瑪腿部入網，大會仍記為林雅涵的進球。

中華隊前3球都是清一色的頭槌破門，第39分鐘才有不一樣的進球菜色，丁旗禁區右側起腳射門，球打中門楣彈回，剛好被包欣玄補射破網。包欣玄上半場1傳1射，讓中華隊以4球領先。

中華隊上半場有16次射門、11次射正，下半場陸續換上李綉琴、陳燕萍與卓莉萍，雖然再添14次射門都未能攻入第5球，但一路壓著地主隊，直到第83分鐘才讓對手出現第1次射門，順利收下本屆首勝與3分積分。

(中時電子報)