吳姍儒透露小時受張翰媽媽照顧 劉品言上節目玩推理

黃子佼(左起)、張翰、劉品言、林思宇、賀一航、吳姍儒。（公視）

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時報周刊
林彥君

賀一航、劉品言、林思宇及張翰日前上《一呼百應》分組PK，節目一開場，吳姍儒透露，張翰的媽媽其實是她小學的體育老師，個性很酷，打扮也很Fashion，而且非常照顧她，更能體量她身為主持人吳宗憲女兒的壓力，第一堂就偷偷跟她說：「我也是星媽，我可以照顧你！」讓吳姍儒現在回想起來心還暖暖的。

劉品言在上節目前發下豪語，一定要把獎金贏回家，還特別捨賀一航，拉攏張翰為一組，賀一航反倒是紳士的讓劉品言一題。劉品言表示，自己的記憶力還不錯，背劇本沒問題，像以前當善長考歷史，特別是戰爭題，融合歷史、國家、地點，她以圖像化來記憶。

而林思宇最哀怨的就是自己錯在自己善長的英文題：「英文縮寫FYI的意思」，她坦言自己在答題的8秒內想得太複雜，跟主持人黃子佼一對話，正確答案「供你參考（For Your Information）」就從她口中講出來，讓她懊惱不已。

在一題文學題：「請問以下哪一本書是跟《你的孩子不是你的孩子》有著類似題材，描述恐怖的媽媽呢？是《井上靖的我的母親手札》、《溫蒂沃克的世上只有媽媽好》還是《格拉齊亞黛萊達的母親》？」沒想到4人都沒有看過這四本書，全以反向推理選《溫蒂沃克的世上只有媽媽好》，林思宇說：「書名寫的是好的，反而它最恐怖。」

(時報周刊)

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