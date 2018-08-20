黃偉展劈2女小兒科？網翻出民進黨桃色黑歷史好精彩

2018年08月20日 00:02 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

民進黨台南市議員參選人黃偉展陷桃色風波，遭「小五」助理S女爆料感情複雜，婚外情連劈4女，18日趕緊偕「正宮」出面召開記者會道歉，澄清只有外遇兩人。民進黨花邊新聞不斷，有網友點名過去台北市議員童仲彥、王世堅等人桃色黑歷史，狠酸「民進黨的人，搞點婚外情算什麼新聞」

台北市議員童仲彥2017年外遇美魔女「邱主任」邱惠美(現改名邱子玹)，前妻李秀環遭痛毆得鼻青臉腫，怒控童仲彥暴行，童仲彥更因為告白「看到邱主任不喜歡，就不是男人」及小編忘記切帳號，留言「了不起，負責」成為經典永流傳金句，此後踏上推行性專區之路，獲得老司機一片好評，但日前卻因為酒駕重挫形象，黯然宣布退出選舉。

「世堅情」2.0？ 王世堅澄清和車上密會女子「只是朋友」。(中天新聞)

「世間情」台北市議員王世堅，也2度因外遇醜聞登上新聞版面，王世堅多年前遭爆偷吃助理小文，和小文分手4年，今年6月又被週刊直擊車上密會一名熟女，事後大動作澄清，解釋是純屬選民服務，求外界別用放大鏡檢視他。

行政院政務委員林萬億2011年遭爆不倫，與小30歲的女助理開房間「討論研究案」，林妻得知消息後氣得到旅館逮人，當場報警處理，並對2人提出妨害家庭告訴，林萬億事後坦承偷吃女助理。另外2005年也爆出民進黨汐止市黨部主委蔡茂雄性侵害多名少年醜聞，被判有罪定讞，合併應執行13年有期徒刑。

PTT鄉民點名童仲彥、王世堅等人，過去都曾身陷不倫戀，如今又爆出黃偉展婚外情案，鄉民一針見血批「民進黨的人，搞點婚外情算什麼新聞」、「搞點婚外情，對民進黨來說只是小兒科」，其他網友也跟著附和「民進黨是台灣人的黨，多點包容也不為過」、「dpp老是發生摩鐵外遇、酒駕、上酒店、吃助理，婦女部乾脆關了」、「婦女部又失蹤了，咦？我怎麼說又？」。

(中時電子報)