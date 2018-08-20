活在過去！專家批俄研發米格-41還不如用飛彈

2018年08月20日 06:00 中時電子報 楊幼蘭

米格-41示意畫面

米格集團執行長塔拉申科（Ilya Tarasenko）17日說，不久的將來就會展開米格-41（MiG-41）第5代攔截機的實驗設計。

據塔斯社報導，塔拉申科表示，米格-41並非虛構，而是長期規劃的專案，如今米格在聯合航空集團（United Aircraft Corporation）支援下，正緊鑼密鼓地執行，不久就會公開。

米格-41將成為繼米格-31（MiG-31）之後的新一代攔截機，而米格-31是當今世上速度最快的攔截機，以驅逐最快速度超過3馬赫的美國SR-71「黑鳥」（Blackbird）偵察機聞名。塔拉申科先前號稱，米格-41將能在太空發揮戰力，並可望從2020年代中開始交付俄軍。

然而，美國航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）分析副總裁艾波拉費（Richard Aboulafia）告訴《商業內幕》網，塔拉申科的宣布使這構想維持生機，而事情真的很難說，有1/100的機會，總比沒有機會好。

米格-41示意畫面

他指出，這對目前米格的戰機銷售有益無害。畢竟，誰會向一家沒有未來的公司採購戰機。

此外，艾波拉費表示，打造下一代純攔截機就像「活在過去」，因為想要執行攔截任務，使用防空飛彈「通常是比較好的方式」。

而英國智庫「皇家三軍研究所」（Royal United Services Institute, RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）也指出，這設計概念幾乎未經驗證，令人不敢期望它不久就能量產。

布朗克說，米格-31BM已是戰力極強的攔截機，為了俄羅斯特定的領土防衛需求，如今有計畫要對相當新的戰機再升級。

布朗克表示，米格-31BM已是戰力極強的攔截機，為了俄羅斯特定的領土防衛需求，如今有計畫要對相當新的戰機再升級。他說，在T-14「阿瑪塔」（Armata）主力戰車，還有蘇-57（Su-57）隱形戰機最近相繼取消量產的情況下，令人只能眼見為信。

(中時電子報)