小心鬧笑話！ 初訪法國必知10點小常識

2018年08月20日 00:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

法國在大家的印象中都是一個浪漫又美麗的地方，因此常常也吸引許多觀光客前往，不過法國與台灣的文化差異相當大，若是一個不小心恐怕會令裡陷入尷尬的情況，對此《唯法 Oui My France》臉書粉絲專頁就整理了10點「初次造訪法國必須知道的小常識」讓你初遊法國就立刻上手。

【法國可以生飲水龍頭的水】

在亞洲國家多半無法生飲自來水，但在歐洲許多國家包括法國都是可以生飲了，因此到法國餐廳用餐時，可以跟服務生詢問免費的生水。

【不收100面額以上的鈔票】

法國當地大多數店家都會因為100面額以上的鈔票金額太大，許多店家多半不收，因此也建議大家，在換錢時就換100歐以下面額的鈔票，另外，法國當地人相當喜歡刷卡結帳，因此刷卡也是好方法，不過有些店家會限制金額超過20歐才能刷卡。**注意：在地鐵站內的售票機器僅收20以下(含)面額的鈔票

**注意：在地鐵站內的售票機器僅收20以下(含)面額的鈔票

歐元面額太大法國店家普遍不收。(圖/shutterstock)

【法國公園非24小時開放】

法國的公園並非24小時全天候開放，因此必須要特別注意。

【給小費不是必須的文化】

在法國的小酒館或酒吧用餐，不需要一定要給小費，但如果很喜歡餐廳的服務，或是服務生的服務態度，通常也會給予1-4歐的小費。不過，在米其林餐廳用餐時，帳單通常會加上12.5%小費，不過禮貌上客人會在給予10-20歐小費；另外，法國飯店是要給小費的，清潔人員整理房間給1歐，協助提行李一個行李可以給1歐。

【Merci, Bonjour, s’il vous plait 時常掛嘴邊】

在法國文化中，禮儀是非常重要的生活文化，他經常會把謝謝、您好、請這三個字掛嘴邊，因此到法國旅遊時也不要忘了。

Merci 謝謝 – 梅西

Bonjour 您好 – 嘣啾

s’il vous plait 請 – 希 V物 plate

【法國免費廁所很難找】

法國的公廁的確不多，若是想跟店家借，通常你沒消費店家也不會提供給你。不過在法國觀光景點和公園裡或旁邊通常會設有廁所，火車站裡也會有，但是清潔人員通常會收1歐以內的費用。

在法國的免費廁所不好找(圖/shutterstock)

【空調設備在法國不常見】

主要是巴黎的夏天很短，住家和餐廳通常不會砸重金裝空調，如巴黎地鐵許多路線都沒有空調。在法國餐廳內也很少有空調，這也是為什麼許多餐廳、酒吧和咖啡廳會有露天座位，拿出電扇，並將落地窗打開讓空氣流通。

【法國早晚溫差很大】

法國年平均溫為11℃；巴黎，年平均溫為12.5℃。不過早晚溫差還是會很大，建議大家多攜帶一件保暖衣物喔！

法國的夏季算是短暫，因此許多餐館都會有戶外座位。(圖/shutterstock)

【僅有一間法國超市營業24小時】

在法國，目前僅有1家超市在巴黎開放24小時。

【法國餐廳非全日營業】

通常店家都會有中餐與晚餐之間的午休時間；另外，週日為歐洲家庭日，多半店家是沒有營業的。在法國旅遊的旅客要特別注意當地店家的營業時間喔！通常餐廳營業時間：12 p.m. – 14:30 p.m.；19 p.m. – 22:00 p.m.

【到法國當地友人家中用餐】

晚個10-15分鐘到是禮貌、通常如果主人準備主餐，客人會帶甜點，或是依據他們準備的主食，選一瓶好的葡萄酒做搭配、用餐之前會有個Apéro餐前小點時間。

(中時電子報)