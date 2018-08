路上常見騎腳踏車的「摩門教士」改名了！變10字超長

2018年08月20日 00:02 中時電子報 林郁庭

上圖:總會會長尼爾森(Russell Nelson)已發表聲明,希望人們以後稱呼全名「耶穌基督後期聖徒教會」,不要再使用「摩門教」。(圖/美聯社)下圖:先前有網友在臉書社團詢問,有人去過摩門教的英文課嗎?(圖/翻攝自爆系知識家 臉書)

在台灣也有不少民眾篤信摩門教,但總部設在美國猶他州的「耶穌基督後期聖徒教會」總會會長尼爾森(Russell Nelson)已發表聲明,希望人們以後稱呼全名「耶穌基督後期聖徒教會」,不要再使用「摩門教」或英文縮寫LDS,摩門教徒應稱為「後期聖徒」。

相信不少台灣人會有印象路上有時可以見到三倆成群的外國人,身穿白襯衫與黑褲騎著腳踏車穿梭於大街小巷,他們常會熱情的與看起來想和他們親近的民眾聊天,大多數的台灣民眾都稱他們為「摩門教」,不過現在得改正對他們得稱呼了。

根據《紐約時報》報導,尼爾森(Russell M. Nelson)總會會長發表聲明說,正名是因為獲得神的啟示,教徒必須加以調整,「主已讓我銘記在心,祂為祂的教會揭示的名字的重要性」,因此不能再用俗稱的稱呼。

在教會發布的更新指南中,不論是「摩門教堂」(Mormon Church)、「摩門教徒」(Mormons)、「摩門教」(Mormonism),也希望不可以用耶穌基督後期聖徒教會(the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)的英文的縮寫「L.D.S」稱呼。唯一的例外是教會正典之一的《摩門經》(Book of Mormon),還有歷史性名詞,教徒在19世紀中期自伊利諾州遷徒至猶他州的路線,是美國政府承認的「摩門之路」(Mormon Trail)。

這項改名馬上在社群媒體上引發熱議,因為過去教會和教友或非教友數十年來經常使用摩門教徒、摩門教或LDS縮寫,指稱這個在全世界有1600萬信徒的信仰。雖然教會對突然要求正名未做太多解釋,尼爾森表示,就如同綽號一樣,「有時大家用俗稱而不名真名,但可能冒犯到當事人或命名的父母」。

