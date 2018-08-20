路上常見騎腳踏車的「摩門教士」改名了！變10字超長

路上常見騎腳踏車的「摩門教士」改名了！10字全名超長。（圖/翻攝自爆廢公社）

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中時電子報
上圖:總會會長尼爾森（Russell Nelson）已發表聲明，希望人們以後稱呼全名「耶穌基督後期聖徒教會」，不要再使用「摩門教」。（圖/美聯社）下圖：先前有網友在臉書社團詢問，有人去過摩門教的英文課嗎？（圖/翻攝自爆系知識家 臉書）

在台灣也有不少民眾篤信摩門教，但總部設在美國猶他州的「耶穌基督後期聖徒教會」總會會長尼爾森（Russell Nelson）已發表聲明，希望人們以後稱呼全名「耶穌基督後期聖徒教會」，不要再使用「摩門教」或英文縮寫LDS，摩門教徒應稱為「後期聖徒」。

相信不少台灣人會有印象路上有時可以見到三倆成群的外國人，身穿白襯衫與黑褲騎著腳踏車穿梭於大街小巷，他們常會熱情的與看起來想和他們親近的民眾聊天，大多數的台灣民眾都稱他們為「摩門教」，不過現在得改正對他們得稱呼了。

根據《紐約時報》報導，尼爾森（Russell M. Nelson）總會會長發表聲明說，正名是因為獲得神的啟示，教徒必須加以調整，「主已讓我銘記在心，祂為祂的教會揭示的名字的重要性」，因此不能再用俗稱的稱呼。

在教會發布的更新指南中，不論是「摩門教堂」（Mormon Church）、「摩門教徒」（Mormons）、「摩門教」（Mormonism），也希望不可以用耶穌基督後期聖徒教會（the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints）的英文的縮寫「L.D.S」稱呼。唯一的例外是教會正典之一的《摩門經》（Book of Mormon），還有歷史性名詞，教徒在19世紀中期自伊利諾州遷徒至猶他州的路線，是美國政府承認的「摩門之路」（Mormon Trail）。

這項改名馬上在社群媒體上引發熱議，因為過去教會和教友或非教友數十年來經常使用摩門教徒、摩門教或LDS縮寫，指稱這個在全世界有1600萬信徒的信仰。雖然教會對突然要求正名未做太多解釋，尼爾森表示，就如同綽號一樣，「有時大家用俗稱而不名真名，但可能冒犯到當事人或命名的父母」。

(中時電子報)

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