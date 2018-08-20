平溪不只天燈美！「天使翅膀」開花如嬌羞少女

2018年08月20日 03:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

白色花瓣透出點點嬌紅，彷彿嬌羞少女般，一點青澀又那麼一點溫柔，這美麗的花朵是的豔紅鹿子百合為台灣特有種，擁有「天使翅膀」、「峭壁精靈」美稱的花朵也是依台灣維管束植物紅皮書名錄被評為國家極危等級的植物之一。

平溪區紫東社區發展協會特別於19日辦理豔紅鹿子百合復育活動。（新北市農業局提供）

，為響應農業局推動豔百復育計畫，平溪區紫東社區發展協會特別於今（19）日辦理豔紅鹿子百合復育活動。參與者除了紫東社區及東勢里居民外，並邀集石碇光明頂農業發展協會、平溪國小及平溪各里里民共約150人，大家一同於社區栽下300株豔紅鹿子百合，會場中亦展示了社區復育開花的成果，盼在一步步的推廣栽植下，能讓豔百原鄉的光景重現平溪。

紫東社區潘水柳理事長表示，紫東社區潮濕多雨的環境造就了豐富的蕨類及生態資源，雖與大多數的農村相同，正面臨人口老化的景況，但成員們團結用心，不僅幾乎家家有豔百、人人都是護花志工，近年更深耕古道的修復及社區歷史保存，19日以勤練多時的紫東金鼓隊為活動拉開序幕，展場邊吸睛的竹編草屋、茅草人也都是由社區耆老技藝傳承一一綑製，活動籌備雖耗時費力卻也忙得不亦樂乎，很開心能與大家分享美麗紫東的特色與活力！

農業局表示，平溪區一直是農業局推動豔紅鹿子百合復育的重點區域，近年除了持續尋找原生野地栽植復育外，更重視地方的主動性和社區參與，自前年發起「家家豔紅 戶戶百合」計畫、去年打造「嶺腳豔百之路」，今年由紫東社區辦理「平溪種豔紅 百合處處開」活動，至今已將近5,000株的豔紅鹿子百合散播於新北各地，從起初種下的小苗今年已開花，所以後續將規劃在開花結果後輔導居民由種子開始培育，讓復育工作能夠永續，此外也會將栽植範圍擴大至老街商圈，讓遊客們能更容易一賭豔紅鹿子百合的風采。

農業局長李玟表示，豔紅鹿子百合在平溪的知名度在大家的努力推廣下已漸漸打開，也有越來越多慕名而來的賞花客，遊客到平溪不再只有放天燈、逛老街，還可以到嶺腳看瀑布和洋樓、到紫東尋古道古厝，更有機會買到產地直售的優質蔬果，期望藉此模式帶動農村發展與活化，讓更多人感受新北農村的魅力！

(中時電子報)