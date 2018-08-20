水墨漫畫賣萌趣！貓劍客威武秀濃淡

2018年08月20日 03:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

水墨丹青，栩栩如生！墨色濃淡下，一隻可愛的貓劍客赫然呈現！以墨筆為利劍，劃破東西文化差異；以漫畫為藍圖，譜出華人文化底蘊！以水墨漫畫揚名國際的俠客漫畫家 葉羽桐 將於今年 8.24 (Fri.) 至 9.9 (Sun.) 在谷居 GuJu 舉辦【 貓劍神錄｜葉羽桐貓劍客水墨漫畫展 】。展出熱門連載漫畫《貓劍客》多幅水墨原畫。

20多幅精緻的水墨漫畫原畫，與10位藝術家合作的超群創作是本次展覽的一大看點！合作作品由雕塑藝術家 王禹倉、簡至剛；漫畫家 活人拳、趙子龍、許凱翔、氰酸鉀；插畫家 王子麵、神奇光線；時尚插畫家 塗至道；電繪插畫家 藍國峰 等多位不同專業領域的藝術家為《貓劍客》主題進行創作，使故事中的主人公 貓劍客以不同以往的面貌出現！

而除了展出作品外，本次也為慶祝《貓劍客》新卷出版及榮獲第11屆「日本國際漫畫賞」銅獎殊榮，與 時報出版 於9.1日合辦《貓劍客》簽書會，歡迎所有喜愛《貓劍客》的舊雨新知把握機會。

知名漫畫《貓劍客》取自中國神話《山海經》的冒險故事，漫畫家 葉羽桐熟稔的運用線條動感、墨色濃淡、寫意與留白等傳統東方繪畫技法，考究的描繪出典籍裡記載的妖怪。他筆下鮮活的角色性格搭配上現代電影運鏡，超真實的呈現故事中每個氣勢恢弘的打鬥場面，而這新舊融合所激起的火花使人熱血沸騰！《貓劍客》中每個新奇又貼近生活的場景有著讓人時而會心一笑、時而大快人心的魔力，這也是它歷久不衰且深深吸引讀者的奇幻魅力。

(中時電子報)