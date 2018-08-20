小英訪NASA 太空人讚台北夜色驚艷

2018年08月20日 05:41 中時 陳建瑜

蔡英文總統當地時間19日上午參訪美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心，這也是歷任總統首度進入美國官方機構。大空人E. Michael Fincke向蔡英文在簡報時提及，3小時42分鐘前，從太空站的窗戶可見台灣，並且見到台北美麗的燈光，令人驚艷。

蔡英文抵達NASA後，首先前往任務控制中心 （Mission Control Center），控制中心是美國載人太空飛行計畫的中樞，飛行控制團隊包含經驗豐富的工程師、醫官以及技術人員，每天24小時輪流值班，確保太空站內的太空人得以安全順利的執行任務。

詹森太空中心飛行太空人E. Michael Fincke向蔡英文簡報時提及，3小時42分鐘前，你可以從太空站的窗戶見到台灣，你可以見到台北美麗的燈光，真是令人驚艷。蔡英文在臉書上說，她隨即回頭看看這趟陪同出訪的團員們。他們的臉上雖然有一點倦容，但我知道，這就是想家的表情。

接著，在太空中心副主任懷渠（Vanessa E. Wyche）、飛行主任Royce Renfrew及太空人E. Michael Fincke的陪同下，蔡英文一行人參訪飛行控制室，瞭解該控制室的相關設施，也前往太空站實體模型訓練中心，依序參觀Space X模型、Starliner、俄羅斯聯合號太空艙（Soyuz），並進入日本、美國及俄羅斯等太空站實體模型內參觀。

參觀後，蔡英文在艙門上簽名，並於獵戶座太空船模型（Orion Spacecraft Mockup）與懷渠相互贈禮並合影留念。

原訂蔡英文將與台裔太空人林其兒（Kjell N. Lindgren）會見，不過因訓練緣故，並未出現，改由另外兩位台裔員工陪同。

林其兒是在台北出生，母親為台灣人，2009年獲選成為NASA Group 20的太空小組成員，是第一位在台灣出生的太空人。

(中時 )