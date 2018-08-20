8月20日三大報頭條要聞

2018年08月20日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●2018年雅加達亞運19日正式展開各項賽事，中華代表團首日就傳捷報，先是蔡澤民在男子武術長拳摘下銅牌，接著呂紹全、林穎欣也於射擊10公尺空氣步槍混合團體賽，以創大會紀錄的494.1分，射下我國本屆首金，接著跆拳道品勢男子個人陳靖、女子團體賽添得雙銅，首日中華隊就有1金3銅落袋。

●行政院長賴清德上周五（17日）接受本報專訪時，針對兩岸關係提出新論述指出，兩岸現階段應該「求同存異」，「用對話取代對抗」、「用交流取代圍堵」。他以「北風和太陽」的寓言故事比喻，希望中國扮演「太陽」，對待台灣應像「太陽」一樣溫暖，共同為兩岸創造「雙贏」，達到和平發展的目標。

●蔡英文總統在休士頓參訪美國國家太空總署（NASA）所屬詹森太空中心，據稱是歷任台灣總統首度到訪美國官方機構，也算一大突破。對此，大陸涉台學者直指，美國還是在打「擦邊球」，尤其在美國通過《台旅法》後，美方一直在玩一種「漸進式的突破」，並從中試探北京的反應，為將來台美「官方交往」預留空間。

●蔡英文總統在休士頓時間19日上午赴美國國家航空暨太空總署（NASA）所屬詹森太空中心，參訪控制中心、太空站訓練區，總統府強調，這是我總統首度造訪官方機構。NASA特別安排蔡英文會見台裔太空人林其兒。蔡英文說，她讓台灣人感到與有榮焉。

◎旺報

●編者按60年前的8月23日彈如雨下，八二三戰役就此開打。如果說韓戰確立台灣戰略地位，則八二三戰役奠定台澎金馬不可分割，更是兩岸連結重大象徵。歷史不應遺忘，本報自今日起一連4天，以特別報導方式，帶領讀者回望戰爭，放眼和平。

●大陸昨公布《港澳台居民居住證申領發放辦法》的通知，條文共21條。台灣民眾只要在大陸居住半年以上，符合有合法穩定就業、住所及連續就讀條件之一者，可依個人意願申請「台胞居住證」。居住證編碼稱為「公民身份號碼」，內容包括姓名、相片、指紋資訊及證件有效期限等資訊。

●與現在兩岸官方關係急凍相比，20世紀70年代還好有鄧麗君，在冰冷的對峙中連接海峽兩岸，唱出兩岸華人的心聲，當時甚至出現「白天聽老鄧，晚上聽小鄧」的順口溜。今年以鄧麗君歌曲為主幹的原創音樂劇《何日君再來》即將在下月首演，透過鄧麗君的歌聲講述生存與奮鬥的勇氣。

●由於美國貿易保護主義和強勢美元環境，推升美元指數突破1年以來新高，使得全球債券的投資人面臨較高的匯率波動風險。在目前匯率波動劇烈的情況下，施羅德投資建議採取投資組合全美元避險的操作策略，才能有效降低來自全球各國貨幣升貶引發匯率波動對投資報酬造成的影響。

◎工商時報

●台商因應美中貿易大戰或肥咖條款上路，有意將海外資金匯回台灣投資。行政院長賴清德接受本報專訪時透露，未來在兼顧租稅公平、資金有效管理、經濟穩定發展、稅政簡便等四大原則下，年底前將研議一套合宜有效租稅措施，引導資金投入必要產業，避免流入房市、股市，甚至造成匯率波動。

●儘管美股強漲，但由於貿易戰國際變數仍在，台股17日震盪小漲仍在年線關卡下，周K線連三黑且周指數大跌292點。近兩周經董事會決議公告實施庫藏股家數暴增，13家上市櫃公司啟動自救護股價。

●中美貿易戰宣布開打後，因為船公司砍航線，減航班，託運人搶出貨，頓時需求大於供給，累計自6月22日以來，美西線每大箱（40呎櫃）運價狂飆，漲了987美元，美東線漲了1136美元，漲幅分達82.66％與52.08％。貨運承攬業台驊投控總經理萬心寧指出，航商嘗到甜頭，估計今年冬季減班會加大力度

●台股正進入下半年電子傳統旺季之際，外資圈卻出現降評潮，包含穩懋、創意、旺宏等12檔電子股遭摩根士丹利、瑞信、里昂證券等外資降評；傳產股也無法獨善其身，上銀、為升、統一超同樣遇到降評逆風。外資圈基於四大因素，對台股越來越謹慎。

(中時電子報)