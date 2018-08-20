台中》歷史輪迴！ 馬蔡再度「決戰中台灣」

前總統馬英九陪同國民黨台中市長參選人盧秀燕拜票。（盧金足攝）

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中時電子報
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前總統馬英九17日與前台中市長胡志強到台中市西屯區水湳市場，為國民黨台中市長參選人盧秀燕拉票，並出席國民黨舉行的「反空汙、反深澳、反核食公投」連署活動，所到之處掀起超高人氣。而總統蔡英文在出訪友邦前夕，也來台中為市長林佳龍站台，更稱讚台中市空汙已有效管制。空汙議題已成為台中市長選戰關鍵議題，也意外成為馬蔡角力的延長賽。

台中市長選戰已成為年底縣市長選戰最受注目選區之一，藍綠皆喊出「決戰中台灣」的口號。盧秀燕從一開始不看好，到現在與林佳龍兩人差距呈現五五波混沌態勢，最關鍵的因素就是「空汙議題」。據港媒《中評社》報導，盧秀燕從國民黨初選脫穎而出之後，參選主軸就是鎖定台中市的空汙議題，讓力拼連任的林佳龍從不回應到現在開記者會回擊盧秀燕。蔡英文更在出訪友邦前夕，特地到台中為林佳龍授旗，更讚揚林佳龍勇於面對空汙議題，並有效控制空汙，讓台中的PM2.5濃度持續下降。

無獨有偶，馬英九前來台中為盧秀燕助選，就立刻參與「反空汙、反深澳、反核食公投」連署活動，這背後意義不言而喻。空汙和深澳議題，打臉的就是林佳龍和蔡英文；反核食公投更是在台南慰安婦銅像爭議後，再次挑動蔡英文與日本友好敏感神經。而馬英九卸任兩年多後，人氣不減反增，再度成為藍營的人氣王，更讓綠營芒刺在背。

顯然，在藍綠高喊「決戰中台灣」之後，台中市長選舉再度成為年底最關鍵性的一戰，也成為台灣前後任總統馬英九和蔡英文政壇角力的延長賽。

(中時電子報)

文章來源：中評社網站

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