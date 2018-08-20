「以核養綠」公投 黃創夏7字預測蔡英文回應

2018年08月20日 08:02 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

核能與供電安全議題持續延燒，核能流言終結者黃士修發起的「以核養綠」公投，前總統馬英九與前行政院長江宜樺都現身力挺。對此，資深媒體人黃創夏在臉書直言「蔡英文不會甩啦」，他說若有那麼一天，川普和安倍突說台灣應該有核電，反封鎖，「到時必『髮夾彎』」。

前總統馬英九上月底曾指出，去年是138年來世界最熱的一年，反核不是世界趨勢，以核能養綠電才是。然而，蔡英文卻回應稱非核家園是漸進的社會共識，台灣不會走回頭路，以核養綠是一種似是而非、落後於世界潮流的說法，引發外界議論。

然而，近日黃士修等人發起「以核養綠」公投，公投團隊將在8月25日發動「圍車站救台灣」的全省大串連，呼籲民眾能自發至全省各地的車站設立聯署書收集點，主動收集更多的聯署書，一舉達成公投連署門檻，如此才能在年底選舉時，透過公投展現民意。

對此，黃創夏在臉書發文指出，「以核養綠」公投？蔡英文不會甩啦！他說若有那麼一天，川普和安倍突然說「台灣應該有核電，反封鎖」，到時必「髮夾彎」。他說不要以為不可能，宣稱「反核」卻重啟核二；自稱「愛台灣」卻燃煤火力全開。「這款政府其實毫無理念，投機取巧又對主子畢恭畢敬，任何變化都可能，大家等著瞧！」

(中時電子報)