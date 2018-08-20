整夜吹冷氣竟截肢 有這4種病的人千萬母湯

2018年08月20日 08:25 中時電子報 戴安瑋

炎夏許多人就寢會吹冷氣，但大陸一名77歲趙老先生卻因整夜吹冷氣而左腿罹患「主髂動脈閉塞症」，最後竟因此截肢。醫師表示，趙老先生曾罹患腦梗塞、心臟血栓、腰椎間盤突出等疾病，血管質量差，左腿整夜暴露在冷氣中，冷空氣導致血管收縮、堵住，最後因組織壞死須截肢。

醫師同時透露，最近收治多個動脈栓塞的病人，因天氣熱吹冷氣，溫度一下降導致血管收縮而堵住病例，提醒罹患高血壓、糖尿病、高血脂、腦梗塞病史的老人，若是冷氣吹整夜，一定要注意冷氣溫度，最好開在28度以上較保險，並注意保暖。。

根據《元氣網》、陸媒報導，趙老先生睡夢中，突然感到左腿發冷疼痛，腳到腳踝上部變成青紫色，到醫院看診被誤診為腰椎間盤突出引起的，開了止痛藥給後兩三天左腿疼痛加劇，青紫色甚至延伸到膝蓋上方，家人於是將趙老先生送到大醫院急診。

經檢查發現趙老先生罹患「主髂動脈閉塞症」，腹部到通往左腿的主動脈全都被血管斑塊和血栓塞住了，左腿下端因缺血缺氧已壞死，最後不得不把左腿膝蓋以下的部分都截肢。

醫師表示，趙先生5年前就有下肢間歇性跛行的病史，走一段路就會腳痛，而且還曾罹患腦梗塞、心臟血栓、腰椎間盤突出等疾病，所以趙老先生的血管壁斑塊嚴重，也有血栓，腿部血流完全靠一些小血管提供，經詢問家屬後，得知最近天氣熱，趙先生晚上睡覺開整晚冷氣，溫度設在26度，雖有蓋被子，但左腿仍可能暴露在冷氣中，而導致血管栓塞，最後竟因此截肢。

(中時電子報)