高雄》韓國瑜再嗆綠營：高雄要拚經濟 「假道學」別來擋財路

2018年08月20日 08:50 中時電子報 邱文秀

國民黨全代會19日舉行，縣市長參選人合體造勢，造勢活動後高雄市長參選人韓國瑜（中）與同志們一同合影。（王英豪攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜誓言當經濟市長，連月來拋出愛情摩天輪、太平島股票上市、旗津建賭場等奇想，引發熱議。對此，高雄市議會民進黨團17日召開記者會重砲轟韓把高雄變成「又賭、又黃、又扯」。韓國瑜昨晚在臉書再度回嗆，綠營高雄需要「拚經濟」，不需要「假道學」，只要合法的錢高雄都要賺，那些說一套、做一套的「假道學」不要擋高雄財路！

對於韓國瑜的經濟政見，高雄市議會民進黨團17日召開記者會重砲轟韓把高雄變成「又賭、又黃、又扯」，簡直降低高雄選民的格調。旗鼓鹽市議員簡煥宗批韓用「天龍國」思想看高雄，並說旗津的問題在交通，如果要振興旗津觀光，要把交通做好。

旗鼓鹽市議員李喬如批，她在旗津20幾年，曾經有人提過設賭場，也問過當地居民，多數都反對，不想讓「又賭會產生又黃的社會」進到旗津影響孩子教育。

對綠營的砲轟，韓國瑜17日下午反擊，怎麼不第一個譴責日本及新加坡，「我只是拋出小小幼苗，成熟構思都還沒出來」民進黨團應該專心自己的選舉。

韓國瑜昨晚於臉書再度回文嗆綠營，高雄需要「拚經濟」，不需要「假道學」。

他表示，我一直在等民進黨對於高雄現況的深刻反思與務實政見，可惜我等到的卻是他們以偏概全的語言扭曲我的構想，無論是離島建設條例還是愛情產業鏈，其實都是在合情、合理又合法的基礎上為高雄爭取人氣與財富。

他問，同樣的規畫在日本、荷蘭、新加坡等高度發達國家都風風火火地進行，不明白為什麼台灣還有人要戴著「有色眼鏡」來指指點點？難道這些人從來沒有度過假、打個小牌、談戀愛與結婚？

韓國瑜說，與其去濟州島小賭怡情或是峇里島婚禮旅行，如果能夠把這些人都引來高雄不是很好嗎？畢竟對於各方面都在六都之末的高雄而言，「拚經濟」才是王道。

最後，他表示，未來只要合法的錢，咱們高雄都要賺，所以那些說一套、做一套的「假道學」就真的不要來擋咱們高雄財路了！

網友也留言「好奇怪喔？請問兩位民進黨旗津議員大人呀⋯⋯男議員民進黨在高雄執政20年，你說的振興旗津的觀光要把相關的交通做好？啊喲喂？是20年不是2年，你們是在說什麼幹話呀？女議員民進黨現在已經開始教育，小學5年級學生自慰了！不用個紅燈區，以後小朋友長大，還是叫小朋友繼續自慰呢？還是要他們做壞事呢？這高雄給你們民進黨做了20年做不好，還指著別人的鼻子罵？」、「既然知道旗津最大的問題在於交通，那這20年來你們都在幹嘛！」

(中時電子報)