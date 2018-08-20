潘政琮夫妻聯手傳佳績！ 美巡 Wyndham錦標賽奪第2

潘政琮與嬌妻林盈君美巡首度合作就奪得第二。（美聯社）

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中時電子報

26歲旅美高球名將潘政琮，今晨在總獎金600萬美元的Wyndham錦標賽最後1回合，飆出66桿（-4），最終以總桿262桿（-18），與美國好手辛普森並列第2，平了去年一月農保公開賽的美巡生涯個人最佳成績。

潘政琮這場比賽首度由妻子林盈君擔任桿弟，結果合作就奪佳績。事實上，小潘15 歲在杜哈亞運奪得高球項目個人銀牌後，隔年就赴美求學打球，那時人在美國唸大學的林盈君，開始幫助潘政琮在美的生活、求學，角色是助理、秘書，更是媬姆，前年大學畢業後，倆人譜出佳話，結為夫妻，如今在Wyndham錦標賽首度合作就奪得並列第2。

潘政琮今第四回合打到第17洞，與美國名將史奈德克並列領先，可惜第18洞失手吞下雙柏忌6桿，史奈德克則抓到小鳥，最終由史以259桿（-21）奪冠，潘則與兩年美巡生涯首冠擦身而過，獲得並列第2。

這場比賽也是美巡2017-18球季的最後1場正規賽，下周起展開4場壓軸好戲聯邦快遞盃季後賽。潘政琮此戰拿下第2，聯邦快遞盃排名從原來的第108，上升至第63，除確定可參加下周前125名參賽的第1場季後賽北方信託高球賽，下下周第2戰前100名參賽的Dell Technologies錦標賽（前100名）應十拿九穩。另第3戰BMW錦標賽與最後1戰TOUR錦標賽，參賽資格分別為聯邦盃排名前70與前30，小潘將力拚戰至第4戰。

(中時電子報)

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