童寶寶奧林匹克運動會 競爬競走超逗趣

2018年08月20日 09:47 中時 陳淑娥

「童寶寶奧林匹克」運動會熱鬧展開，家長比競爬小寶寶還激動。（陳淑娥攝）

「童寶寶奧林匹克」運動會熱鬧展開！今年活動共144個名額，報名2天即額滿，更有5對家長連續兩年帶小朋友參賽，萌寶寶在軟墊賽道「競爬」及「競走」，父母拿著孩子心愛的玩具吸引注意力，現場吶喊聲此起彼落，十分逗趣！

活動依參賽小朋友年齡區分為4組，「萌寶爬爬樂小寶寶」(7至9個月)及「萌寶爬爬樂大寶寶」(10至13個月)，還有「寶寶起步走」由剛學會走路的2歲左右寶寶參賽，「小小積木王」則是3歲左右的幼童報名。

在競爬部分，由家長協助引導爬行至終點，為了吸引寶寶加速前進，特地從家裡帶來孩子愛玩的遙控器、玩偶、玩具車等，讓寶寶奮力爬向終點奪得名次；另外，競走部分由寶寶推著學步車沿路蒐集物品到終點、拾取積木後來回跑到終點競賽堆高，比賽過程相當歡樂，親子間留下美好的回憶。

童綜合醫院為了推廣兒童早療觀念，連續舉辦11年「童寶寶奧林匹克運動會」，現場也提供兒童發展簡易篩檢，由社工師、物理、語言、職能等治療師為6歲以下兒童進行免費評估，希望能早期發現有發展遲緩情形的孩子，讓家長可早期因應並尋求專業團隊治療。

童綜合表示，兒童在愈年幼其腦部的可塑性愈大，把握療育最佳時機，滿足其特殊需求，可減輕或改善遲緩的現象。早期療育可減少兒童未來在醫療復健、特殊教育與機構教養的支出，治療成效較6歲後再治療效果更佳。

(中時 )