NBA》女籃球員穿中國鞋被警告 韋德：罰款我付

2018年08月20日 09:21 中時電子報 盧品青

WNBA女將塔蜜拉楊(Tamera Young)前陣子收到聯盟警告，叫她不可以再穿中國大陸品牌「李寧」的球鞋上場，否則就要處以500美元的罰款，對於薪資不高的女籃球員算是重罰了。結果NBA大球星韋德(Dwyane Wade)仗義相助：「罰款我幫妳付！」

當然這跟美中貿易戰之類的無關，塔蜜拉是個球鞋迷，但她沒有代言合約，依照規定只能穿聯盟贊助商Nike或是喬丹鞋上場比賽。但她選擇穿上了李寧牌合作的韋德鞋「韋德之道」(Way of Wade 6)，也就是公然違規，韋德看到了當然要幫，那可是他的鞋啊。

李寧是中國大陸退休體操名將，他創立的李寧(Li-Ning)運動品牌成長迅速，並且他頗有眼光，幾乎只憑藉韋德一人就成功打入NBA市場。韋德也看好中國大陸的商機，經常訪陸與李寧密切合作。

如果塔蜜拉不想被逼著穿Nike球鞋，最好的解決方法還是自己弄到一紙代言合約，但也不容易。有些品牌要求WNBA球員必須要入選全明賽、加入國家隊，或是任一數據達到聯盟前10，才能獲取代言合約。

塔蜜拉說：「我知道有些球員沒有符合這些條件也有代言合約。沒有人肯給我機會，所以我只能選擇穿自己喜歡的球鞋。」塔蜜拉場均10分、5.2籃板，想簽到合約還要打得更拚才行。

(中時電子報)