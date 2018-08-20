混血女友太大隻害丟臉！渣男強逼瘦身：失敗送網友

2018年08月20日 09:40 中時電子報 張國欽

一名男網友交了混血兒女友，長得很漂亮讓他非常有面子，可是對方體重重達73公斤，讓他怎麼看都覺得不順眼，還罵「X的，每次要你減肥，你就越減越肥...是要逼死我嗎？」，便下令逼女友減肥，還公開留言說「我現在要她從73瘦到55公斤，沒達成的話，大家就能準備來領取了～」，要把女友當成物品送出去。

原po在臉書粉專「靠北女友」PO出2張對話截圖照，他先私訊逼問女友「自己說，你現在多胖，我知道你有胖，給我說實話」，看到對方羞愧回說「恩...73.2（公斤），對不起...」，他瞬間氣炸回覆「X的，每次要你減肥，你就越減越肥...是要逼死我嗎？」

混血女子遭男友無情指責太胖，卻仍卑微回覆：「對不起，我會更努力減肥」。(示意圖／取自達志影像)

女友被罵後卑微回說「對不起，我會更努力減肥...」。男友見狀後怒罵，「每次都樣這樣，到底說實話，還是假話？你讓我很為難你知道嗎？？」每字每句都不留情面。

原PO還在寫道，他沒有在編故事，真的有一個體重很重的混血女友，「女友常常跟我說謊，說會認真減肥，可是事實是越來越肥，雖然她的好很多，但是壞也很多，我現在要她從73瘦到55公斤，期限到2019年，如果女友沒達成的話，大家就能準備來領取了～既然你們都覺得她那麼好的話。」等於是要在4個月內逼女友甩肉18公斤。

(中時電子報)