不吃澱粉恐早死！哈佛研究：每日攝取量不得低於50％

2018年08月20日 09:40 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

許多人為了減肥不敢吃澱粉，包括米飯、麵條、麵包一律敬而遠之，不過根據美國哈佛大學發布在頂尖醫學期刊《刺胳針》的研究指出，每日攝取的碳水化合物若不到總攝食量的40%，恐怕會提高早死風險！澱粉類食物每日攝入量維持在50%至55%，早死風險最小。

哈佛大學科學團隊針對美國1萬5428名年紀介於45歲至64歲的民眾，分析他們的飲食習慣，結果發現，不論食用麵條、麵包、米飯，每天碳水化合物攝取量佔總攝食量的50%至55%，早死風險最低。

研究團隊另外蒐集來自20多個國家、超過43萬2000人的飲食與死亡數據，發現每天吃不到40%占比碳水化合物的人，早死風險有所提升；而碳水化合物攝食量超過每天總體飲食的70%也會導致相同結果，因此結論認為，澱粉類食物每日攝取量維持在50%至55%，早死風險最低。

對於近日流行的生銅飲食法等，研究也指出，以牛肉、羊肉、豬肉、雞肉取代碳水化合物的每日攝食占比、完全不吃澱粉，同樣也會提升早死率。負責研究的賽德爾曼博士指出，研究證明低碳水化合物的飲食法不利於人類壽命，建議應維持各類營養均衡，每日適量的碳水化合物，並多吃蔬菜、水果、豆類、堅果，才能降低早逝風險。

(中時電子報)