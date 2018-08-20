台北》造勢晚會「吃重鹹」猛批對手 陳敏鳳揭柯P選戰大弱點

2018年08月20日 09:43 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲舉行首次大型造勢活動「teamKP Let’s Go」，柯提及7月25日當天開放網路群眾募資來籌措競選經費，不到9小時就超過4000萬，且當晚就停止募資；他說這是其他政治人物所辦不到的，「因為他們要撈到最後一秒」。對此，資深媒體人陳敏鳳直言這場造勢晚會為台北市長選情加溫，也曝露柯的選戰弱點，她說未來柯一定講話更辣，一定要激起柯粉的投票意願，否則就沒戲唱了。

柯文哲當晚發表30多分鐘演講，他開宗明義就說，這次募資活動獲得2萬4000筆捐款、共4100萬，這是台灣史上時間最短募到最多的。此外，柯拋出自己的政績，包括3年半減債520億、不隨意追加預算、大規模興建公宅、蓋公宅時帶入循環經濟概念、拆除忠孝西路公車專用道與忠孝橋引道、北門重現、忠孝西路路型改善、路邊停車收費、鄰里交通改善計畫、市場改建等。對於飽受批評的取消重陽敬老金政策，柯也抨擊，有欠債的縣市還在發放重陽敬老金，台灣話叫夭壽，他反對齊頭式社會福利。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，柯的支持度中，年輕人和老年人的占比相差很多，但年輕人在歷來的投票行為都較低調，若無法像2014年一樣動員大量年輕人返鄉投票，柯的選情就不會跟現在民調一樣亮眼。因此，陳說柯陣營要在選前大量舉辦活動動員年輕人，激起柯粉的熱情才能讓民調和投票結果相符合，因此柯才會在造勢晚會上「吃重鹹」，將直接訴求年輕人，包括別人亂發重陽敬老金、別人一直募款一直募款，然後自己有多辛苦、四年列管的案子有8200件等。

不過陳敏鳳認為，柯四年列管八千多案，等於說明施政沒有重點，沒有重大政績，所以在重要的造勢會上一講再講的也只有拆忠孝西路公車專用道及拆北門等，其他講不出個所以然。陳說這場造勢晚會的確為台北市長選情加溫，但也曝露柯文哲的選戰弱點，她說未來柯文哲一定講話更辣，一定要激起柯粉的投票意願，否則就沒戲唱了。

(中時電子報)