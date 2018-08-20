民進黨認同度史上最低 藍綠勢力接近

2018年08月20日 10:05 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布民調，台灣民眾有4.8%強烈認同民進黨，19.7%是溫和民進黨，民進黨認同度為歷史新低點，20.2%民眾是溫和國民黨，4.3%強烈認同國民黨，基金會董事長游盈隆表示，目前綠與藍的力量各佔24.5%，不相上下，這是近兩年來藍綠勢力最接近的時候。

台灣民意基金會今天召開記者會公布最新民調，游盈隆指出，由於台灣基本上是以兩大黨為主軸及數小黨構成的政黨體系，所以政黨認同的測量在相當程度上可以較精確地反映藍綠勢力的大小與分布。

他說，我們問：「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」結果發現：4.8%強烈民進黨，19.7%溫和民進黨，46.9%中性選民，20.2%溫和國民黨，4.3%強烈國民黨，4.2%不知道、拒答。

換言之，2018年8月，台灣藍綠勢力的分布，大體上是24.5%綠，24.5%藍，46.9%是中性或獨立選民。簡單的說，以全國為範圍的調查結果顯示，目前綠與藍的力量已經不相上下，「這是近兩年來藍綠勢力最接近的時候」。

游盈隆指出，和上個月相比，綠下降0.7個百分點，藍上升3.8個百分點，同時，中性或獨立選民增加2.7個百分點，大致都在誤差範圍上下。這是台灣政黨政治史上一個特殊的時刻，藍綠勢力合計只有49%，並沒有過半，甚至只比獨立選民多兩個百分點，基本上延續了七月的景象。

他認為，這是台灣藍綠政黨社會支持力量最虛弱的時候，它反映的是台灣社會為數可觀的人對兩個主要政黨的失望與不滿。民進黨與國民黨社會支持力量顯著且持續的衰退，必將反映在即將到來的2018地方大選的競選過程與結果。

從近兩年台灣人政黨認同趨勢圖，可以看出整體政黨認同趨勢的變化。游盈隆分三點加以說明：

第一，民進黨方面：在過去兩年中，我們可以看到民進黨認同的大起大落，最高是2016年6月的51.6%，然後隨著政局演變，時勢的推移，最主要的是蔡政府執政表現不受人民肯定，逐漸失去民心，民進黨認同自然一路下滑，中間偶有小的起落，直到現在只剩24.5%，是歷史的新低點。

第二，在國民黨方面:自2016年5月最低點16.6%開始，國民黨認同者和民進黨認同者相比，呈現相對低迷但穩定的狀態，而最高點出現在2017年10月，也只有25.2%。目前則是24.5%，雖比上個月高出3.8個百分點，狀況也並不理想。

第三，中性選民或獨立選民方面，在過去兩年中，也呈現了相當大的高低起伏，最低是2016年6月的27%，最高是2018年7月的49.6%，現在則是46.9%，仍然是歷史的高點。

他說，從大的方面看，在過去的兩年中，兩大黨認同者加起來最高曾佔有成年人口的70.5%，最低則是今年七月的45.9%，現在則是49%。游盈隆之前曾提出台灣正在出現一個空前的「政黨選民解組」現象，他認為，這一現象持續在進行中。「這當然是一個不尋常的現象，顯示兩個主要政黨正遭遇來自選民的空前威脅與挑戰」。

(工商 )