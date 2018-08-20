週末夜來動物園！和《史瑞克》中的「驢子」Say Hello

2018年08月20日 09:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

來動物園看超Q非洲野驢吧！喜歡動畫《史瑞克》的朋友除喜歡「史瑞克」和「費歐娜公主」，對劇中忠心耿耿、雖脾氣有些古怪但生性幽默的「驢子」也一定不陌生！然你可知，其實動畫中的「驢子」角色原形可是「非洲野驢」呢！

別忘了8月25日（六）「夜間Keeper's Talk」，沙漠動物區的非洲野驢19：00和你有約。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園「2018動物夏夏叫-全能保育員」，8月25日將推出「非洲野驢之夜」，經過連續七周的模擬保育員工作考驗，今天要進行2018最終章「你懂我的心」壓軸測試，也別忘了「夜間Keeper's Talk」，沙漠動物區的非洲野驢19:00和你約會，保育員必備的愛心為競賽主軸。

為了配合醫療、減少動物緊迫、方便日常生活管理、建立人與動物的友好關係，透過特別設計的動物訓練，讓動物和保育員間建立起互相信任的關係。（台北市立動物園提供）

非洲野驢是全球瀕危保育類動物，群居性的非洲野驢受到威脅時，會發出警戒聲，並快速逃跑，動物園為了配合醫療、減少動物緊迫、方便日常生活管理、建立人與動物的友好關係，透過特別設計的動物訓練，讓動物和保育員間建立起互相信任的關係。考驗你和「動物」之間是否有機會互相信任，傍晚7點別忘了到沙漠動物區，參加今年暑假特別推出的「夜間Keeper's Talk」。

歡迎大家8月25日一起來參加「全能保育員2018最終章」。（台北市立動物園提供）

周末歡迎到動物園參加「2018動物夏夏叫-全能保育員－非洲野驢之夜」，全程聽完夜間Keeper's Talk並加入FB粉絲專頁者，即可獲得當週可愛、限量的主題動物徽章！熱鬧滾滾的「2018動物夏夏叫-全能保育員」就要畫下句點。

聽眾圍坐在台下，聆聽市立圖書館的老師分享動物繪本故事。（台北市立動物園提供）

2018動物夏夏叫-全能保育員-非洲野驢之夜(7月28日) 舞台區

17:00-17:30風潮音樂:陶笛阿志

17:30-17:45動物舞蹈帶動唱 Part1

17:45-18:15全能保育員-你懂我的心

18:15-18:45野保劇場--拾WHO？石虎！

18:45-19:00動物舞蹈帶動唱 Part2

19:00-19:30動物繪本故事-大猩猩的麵包店

19:30-20:30生態電影「國家地理頻道」:珍古德

(中時電子報)