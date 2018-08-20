第11屆台灣室內設計TID獎 知名設計師齊聚一堂

第十一屆「台灣室內設計大獎」TID獎，各國知名設計家齊聚一堂。圖為複審評審團。(CSlD提供)

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中時電子報
綜合報導

「台灣室內設計大獎」TID獎，今年邁入第十一屆。參賽作品超越過去，來自世界各地法國、美國、新加坡、日本、中國、香港、澳門、斯里蘭卡、韓國、台灣共計860件，得獎作品也較以往呈現了更多元的面向，並將TID Award的核心精神拉出室內，不再只著重於作品的氛圍，結合視覺藝術空間、文化資產空間、與文化傳承的目標。使設計真正著眼於空間與社會、自然環境關係及設計思考的概念。CSID中華民國室內設計協會理事長龔書章表示，「TID不僅作為華人地區重要的室內設計交流平台，必須帶領設計界思考下一步方向，將來設計將不再侷限於室內空間，如何讓台灣的設計動能與公共社會做連接才是未來趨勢。

CSID理事長/評審團主席龔書章致詞。(CSlD提供)
楊岸老師頒發居住空間類複層金奬。(CSlD提供)

從2007年起，「台灣室內設計大獎」就從台灣擴展到涵蓋華人區域內的兩岸三地新秀老將同台較勁的場合。目前已經是華人地區室內設計專業最高的專業成就獎。參賽作品不限國籍全球各地對空間創意設計有想法、重視室內設計對社會有責任的設計者參與。今年評審團更加入了藝術文化、社會創新、生活美學等面向作為評分元素之一，從藝術、文化、商業、品牌各個角度切入，激盪出新的化學作用，邀請國際知名設計大師以全球設計平台的觀點來審視作品，而在專業方面，從專業層次到室內空間材料美學的運用，提供不同觀點。選出包括公共空間類、品牌設計類、商業空間類、居住空間類、臨時建築與裝置類等12項大獎，共有69件作品獲獎。其中「繼光工務所」獲得評審團特別獎，藉由空間設計者的共同群聚、工作、改造，用創新木構造補強構築．讓紡織工廠有了永續的開始，是獲獎主因。也讓世界看見了，台灣在設計上和文創思考上的創造力。

「這次我們也爭取到『亞太空間設計師協會』今年年會主辦權！」龔書章說，來自九國及香港、澳門等十一個代表團的室內設計師齊聚台北，一同辦理國際工作研習營並討論未來的合作方向。「藉著這次的頒獎典禮以及年會，我們讓世界看到台灣的軟實力有多堅強。」台灣室內設計大獎系列活動與2018亞太空間設計師大會結合，為迎接這場國際設計盛宴，配合2018 第十一屆TID Award台灣室內設計大獎頒獎典禮、設計師之夜、2018台灣室內設計大獎得獎作品展覽、得獎作品發表講座。龔書章期待，未來能夠延續今年的氛圍，讓台灣在世界持續發光。

(中時電子報)

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