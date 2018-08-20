鼓勵員工連署反同公投給錢挨告 南陽董座不起訴

2018年08月20日 10:20 中時 陳志賢

韓國現代汽車台灣總代理、南陽實業董事長蔡維力，被控透過公司群組，鼓勵同事簽署反同性婚姻公投連署書，參與者可獲1000元獎金，遭員工檢舉違反公投法，台北地檢署調查後，認為罪證不足，今早將蔡維力不起訴。這是北檢在九合一選舉「大選綁公投」第一件不起訴案例。

由下一代幸福聯盟發起提出反同婚公投案，5月8日展開第2階段公投連署，要與11月舉行的九合一選舉合併投票，須要在8月底前取得35萬份有效公民連署。

蔡維力被控在5月30日在公司群組，以企業理念「愛家愛社」及現今「同志教育」太過扭曲為由，呼籲認同的同仁簽署，並會給區主管每人1000元現金，甚至拜託區主管在6月15日前完成。

消息一出，引發網友批評，有支持同婚的員工認為，蔡濫用職權、公器私用，企圖利用董事長職權壓迫同仁支持反同婚姻，向北檢告發蔡違反公投法。

南陽實業曾對此事發表聲明，強調給區主管每人的1000元為郵資費用，同時指出公投連署希望大家能參與表達意見，並無壓迫同仁，亦非業務上要求，且未有要求具名。此南陽實業內部平台的意見表達，實不應以公評議題受討論，造成社會資源浪費。

據了解，檢方調查時，蔡維力辯稱，他支持「愛家公投」活動，才鼓勵同仁參與，1000元是補貼同仁的油錢跟影印費，錢都是他自掏腰包，並非花錢買票，且從未強迫或藉由權勢影響同仁。

檢方採信蔡的說法，認為蔡違反公投法罪證不足，今將蔡不起訴。

(中時 )