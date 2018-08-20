賴揆執政近一年首度出現不滿意度超越滿意

2018年08月20日 10:09 工商 崔慈悌

行政院長賴清德去年九月上任迄今11個月，台灣民意基金會今天公布最新民調，有四成二的人基本上滿意賴清德院長的施政表現，但有四成五的人不滿意，這是他上任以來首度出現不滿意度高於滿意，基金會董事長游盈隆表示，這意味賴揆已開始失去台灣多數民眾的肯定。

台灣民意基金會今天召開記者會公布最新民調，游盈隆表示，我們問：「行政院長賴清德上任已將近一年。一般來講，您滿意或不滿意賴清德院長的整體施政表現？」結果發現：8.6%非常滿意，33.1%還算滿意，26.9%不太滿意，17.9%非常不滿意，13.5%沒意見、不知道或拒答。

他說，換言之，在二十歲以上的台灣人中，有四成二的人基本上滿意賴清德院長的施政表現，但有四成五的人不滿意。不滿意的人比滿意的人多3個百分點，也是賴清德上任以來的第一次。

和最近一次施測結果（2018年4月）相比，2018年8月滿意行政院長賴清德整體施政表現的人減少5個百分點，不滿意的人增加約6個百分點。游盈隆指出，這項發現顯示，在過去的四個月當中，賴清德整體民意支持度已明顯滑落；而且，已不再獲台灣多數民眾的肯定。

進一步的分析顯示，他說，有若干有趣的發現值得一提：

第一，在年齡層方面，25-54歲的民眾是不滿賴清德施政表現的主要來源。

第二，從省籍族群背景來看，當河洛人中只有四成的人不滿賴清德的表現時，卻有五成六客家人及六成五外省族群不滿意；數據顯示，多數河洛人（四成七）力挺賴清德，是他尚能維持四成二施政滿意度的重要原因之一。

第三，從教育背景來看，當初/國中以下教育程度的民眾有五成三的人力挺賴清德時，卻有五成三左右的專科及大學以上教育程度的人不滿意賴清德的施政表現。

第四，從職業背景來看，賴清德顯然獲得多數勞工、農民、退休人員及社會弱勢民眾的青睞，但相對之下，自營商/企業主、高階白領人員、軍公教人員及一般上班族中不滿意的人明顯佔了多數。

第五，在政黨認同方面，當民進黨認同者中有八成一力挺賴清德時，卻有七成三國民黨認同者及四成八中性選民不滿意賴清德的施政表現。

第六，在地緣政治方面，除了在民進黨傳統票倉，雲嘉南和高屏澎，滿意賴清德施政表現的人明顯多於不滿意的人之外，台北市、新北市、桃竹苗、基宜花東金馬不滿意他的人都居相對多數，中彰投則出現滿意與不滿意旗鼓相當的景象。

(工商 )