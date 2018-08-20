軍人酒駕罰爬柏油路好慘？館長：身為陸戰隊感到丟臉！

示意圖非新聞當事人。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

日前傳出海軍陸戰隊一名林姓士兵酒駕，遭部隊主管罰烈日下做4小時軍紀操，更被要求爬高溫柏油路匍匐前進，陸戰隊指揮部得知後對主管祭出處分。對此，「館長」陳之漢認為3名軍官遭記過不合理，痛批「身為陸戰隊的一員，我感到丟臉與痛心」

海軍陸戰隊反裝甲連一名林姓士兵4日酒駕被警方攔查，部隊主管得知消息後大為光火，命令林男在頂著毒辣烈陽做4小時軍紀操，更要求林男全副武裝爬高溫柏油路進餐廳用餐。事發後，對林男進行懲處的營長、連長、士官長分別被記過兩次、一次不等處分，營長遭調離現職，全案移送至憲兵隊偵辦。

館長則在臉書發表看法，表示自己從前當兵時，「爬到不想爬，吃飯前還要唱歌答數，唱不好還要蛙跳伏地挺身，全身汗還要以碗就口」，在軍中依舊沒事。館長還酸，現今當軍人是非常好的職業，因為軍人不能被操，還可以領三萬元「比職場爽多了」，痛批陸戰隊根本就是馬戲團。

館長怒轟，「軍令如山，軍紀似鐵」這兩句話已經名存實亡，他身為陸戰隊的一員，感到丟臉與痛心，館長質疑「身穿老虎皮的驕傲在哪」，語氣帶有無奈。網友則紛紛嘆現在軍人失去軍魂「以前跟現在真的不能比」、「風怎麼吹 人就怎麼倒，草莓兵不就因為恐龍家長嗎？」、「這種政府不用意外，壞人不能死，小孩不能教，當兵不能操」。

(中時電子報)

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