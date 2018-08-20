台灣民意基金會民調：逾6成成年人擔心家庭經濟狀況

2018年08月20日 10:13 工商 崔慈悌

國內薪資停滯不前，台灣民意基金會今天公布民調，對於台灣人的經濟生活，在二十歲以上的台灣人當中，有六成一的人會擔心家庭的經濟狀況，三成七的人基本上不擔心。顯示大多數台灣人有來自家庭的經濟壓力，不論現在或未來。

台灣民意基金會今天舉行全國性民調發布記者會，針對台灣人的家庭經濟進行調查，基金會董事長游盈隆表示，他們問：「一般說來，您會不會擔心您家庭的經濟狀況？」結果發現：35.1%非常擔心，26%有點擔心，25.1%不太擔心，12.3%一點也不擔心，1.6%不知道、拒答。

他說，換言之，在二十歲以上的台灣人當中，有六成一的人會擔心家庭的經濟狀況，三成七的人基本上不擔心，「這顯示大多數台灣人有來自家庭的經濟壓力，不論現在或未來」。

游盈隆指出，進一步的分析顯示，有幾點發現值得注意：

第一， 從性別看，不論男性或女性都有遠超過半數的人會擔心家庭的經濟狀況，而女性當中有六成七的人會擔心家庭經濟狀況，更是令人印象深刻。

第二、從年齡看，不分老中青，都有過半數以上的人會擔心家庭經濟狀況，其中尤其以30歲以上，60歲以下，的青壯年族群比例明顯較高，有些甚至高到七成。

第三、從教育程度看，除大學及以上教育程度者外，專科以下的人都有六成五到七成的人擔心家庭經濟狀況。

第四、 從職業背景看，有七成三家庭主婦、七成二勞工、六成九無業/待業者、六成四農民、五成八一般上班族，都會擔心家庭經濟狀況；基本上不擔心家庭經濟狀況的人，依序是軍公教人員（六成）、自營商/企業主（五成一）及退休人員（五成一）。

第五、從政黨認同的角度看，台灣成年人是否擔心家庭經濟狀況和政黨認同有明顯的關聯，國民黨認同者遠比民進黨認同者擔心家庭經濟狀況，獨立選民則介乎兩者之間。

具體地說，在民進黨認同者中，有四成七的人會擔心家庭經濟狀況，但有五成二的人表示基本上不擔心；在國民黨認同者中，高達七成的人會擔心家庭經濟狀況，只有三成的人不擔心。此外，在強烈國民黨認同者中有七成八的人擔心家庭經濟狀況，但強烈的民進黨認同者只有四成二會擔心。

(工商 )