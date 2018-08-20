首例！陳佳秀接北檢襄閱 首位女性北檢發言人

2018年08月20日 10:18 中時 陳志賢

台北地檢署今早召開檢察官會議，公布全署檢察官事務分配名單。眾所矚目的北檢襄閱主任檢察官、發言人一職由參與偵辦過前總統馬英九洩密案、三中案的檢肅黑金專組「忠組」主任檢察官陳佳秀接任，陳佳秀成為北檢史上第一位女性襄閱主任檢察官、女性發言人。

北檢因前襄閱主任檢察官周士榆等多人將在9月調升二審，連帶造成全署主任檢察官的人事調整。北檢檢察長邢泰釗經徵詢各方意見後，決定由原忠組主任檢察官陳佳秀接任襄閱，負責全署新聞發布、掌理與全署檢察官、媒體聯繫溝通等工作。

陳佳秀是司法官訓練所(現改為司法官學院)37期結業，台大法律系畢業的她，擔任過北檢檢察官、新竹地檢署及台北地檢署主任檢察官，曾經調法務部檢察司辦事，在新竹地檢署主任檢察官期間，為竹檢發言人。

陳佳秀辦案經歷豐富，2005年偵辦邱小妹醫療人球案，起訴台北市立聯合醫院仁愛院區神經外科2名醫師、2009年偵辦台灣高鐵爆發員工Ａ票案、前退輔會主委胡鎮埔被檢舉以不實發票詐取公款案、2010年偵辦經濟部標準檢驗局收賄弊案、股市炒手「古董張」張世傑炒作唐鋒股票案、關稅總局集體貪瀆案等。

2011年陳升任竹檢主任，她在竹檢服務期間，曾在中秋節親自到犯罪被害人的家中探視，被害人家屬因第一次看到有主任檢察官竟會親自到民眾家中關懷，一度感動哽咽地說：「不再是孤伶伶一個人」

陳回北檢後先後擔任檢肅黑金專組「愛組」、「忠組」主任檢察官，陸續參與協辦兆豐案、前立院祕書長林鍚山貪瀆案、遠雄人壽掏空案、馬英九被控洩密案、三中案的專案小組成員，她的主任檢察官任期將於明年屆滿，屆時將可望升任高檢署檢察官。

至於北檢檢肅黑金組主任部分，忠組主任由陳淑雲接任，她是繼陳佳秀後第二位女性忠組主任，愛組主任仍是林宗志，吉組主任由蕭方舟接任，他將接手統促黨疑涉不法案。

(中時 )