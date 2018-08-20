北門國中師生環島公益行　7天717公里成功達陣

2018年08月20日 10:33 中時 莊曜聰

從善心人士捐贈自行車「起心動念」，師生開始規畫公益環島行，經過5個月時間籌備，北門國中16名學生經歷體能、自行車騎乘、維修技術等訓練等，終於在暑假期間，以7天時間挑戰717公里的自行車環島成功，期間學生們也到社福團體捐出省下的零用金及募款，完成做公益的心願，眾人都收獲滿滿。

北門國中校長陳威介表示，功福企業董事長許嘉富去年贊助校方40部全新的自行車，讓師生有了環島的念頭，於是從今年4月開始計畫，每天利用課餘時間，從事相關訓練，鍛鍊體能、學習自行車維修等，也加入公益內容，募集物資幫助弱勢團體。

16名學生、8位師長及3位隨行記錄的崑山科大資訊志工，團隊27人在12日由學校出發，由東向西繞行全台，其中最特別的，就是由高齡78歲的前亞航董事長莊順典擔任最前頭領隊的破風手，他也是贊助活動經費的重要人物。

環島期間每日騎乘逾百公里，並走訪各縣市的重要人文及自然景點，順道進行歷史及地理知識的教育學習，也完成富貴角、國聖、鵝鑾鼻、三貂角4個極點方位燈塔的踏查，回程由西部南下，途經彰化恩惠與少年之家，學生們也將募集到的玩具及日常用品，以及存下的8724元零用錢捐出，還表演才藝活動與孩子們互動，開心做公益。

學生代表王亭雅說，這趟旅程非常累人，但更加凝聚眾人的情感，透過團隊合作激發大家的潛能，完成這趟環島之旅，心裡感到非常喜悅。

(中時 )