3成台灣人睡不好！家庭主婦最難睡

2018年08月20日 10:33 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布民調，對於台灣人的睡眠品質，有近七成的台灣人表示好睡，三成的人不好睡。其中年紀越輕的人越好睡，男性又比女性好睡，自覺不好睡的，以家庭主婦的四成四最高。

台灣民意基金會今天公布最新民調，基金會董事長游盈隆表示，睡眠是人日常生活中非常重要的一部份，粗略估計，它佔每一個人人生三分之一的時間。人睡眠品質好壞，會重大影響個人身體與精神狀況，因此也成為專業學術研究的主題。台灣人一般睡眠狀況如何？好不好？是一個重要且有趣的問題。

對於台灣人的睡眠品質好還是不好？他說，調查結果發現：23.5%非常好，45.1%還算好，20.8%不太好，9.3%一點也不好，1.2%不知道或拒答。

游盈隆指出，初步的分析顯示，有幾點有趣的發現：

第一，從性別的角度看，在二十歲以上的台灣人中，男性似乎比女性好睡。資料顯示，男性表示好睡（非常好睡加上還算好睡）的人，達七成三，而女性只有六成四表示好睡；從另一個方面看，台灣成年男性中，只有兩成五表示不好睡（不太好睡加上一點也不好睡），但成年女性有三成五表示不好睡。

第二， 從年齡的角度看，台灣成年人的好睡與不好睡明顯和年齡有關，年紀越輕的人，越好睡；年紀越大的，越不好睡；而45歲可能是一個重要的分界點，或許有其社會學和人類生理學的意涵。

資料顯示，20-44歲的成年人，好睡的人都在七成以上，而45歲以上的人，表示好睡的，最高只有六成七，最低的只有六成；從另一方面看，20-24歲的人當中，只有一成八表示不好睡，但七十歲以上的人則有高達三成九睡不好。

第三，從省籍族群的角度看，初步發現，不同族群的睡眠品質並無明顯差異。

第四，從教育背景看，台灣成年人的睡眠品質很可能和教育程度有關，大學及以上教育程度的人，自認為好睡者高達七成七，遠高於其他教育程度較低者；從另一個方面看，教育程度在專科及以下者，自覺不好睡的人最高達三成八，但大學及以上教育程度者，自覺睡不好的人只有兩成二。

第五，從職業背景看，在十類不同職業背景的人當中，農民有八成六自覺好睡，拔得頭籌；而其他職業背景中自覺好睡達七成以上者，依序包括基層白領人員（七成七）、高階白領人員（七成六）、自營商/企業主（七成一）、軍公教人員（七成一）。

他說，從另一個角度看，在不同職業背景的人當中，自覺不好睡的，以家庭主婦的四成四最高，其次是退休人員三成四、無業/待業者三成三、勞工三成一。

第六，從政黨認同的角度看，台灣成年人的睡眠品質似乎和政黨認同有輕微關聯，民進黨認同者自覺好睡者略高於國民黨認同者，而中性選民則介乎兩者之間。

資料顯示，民進黨認同者中自認好睡者有七成一，國民黨認同者只有六成五；從另一個角度看，國民黨認同者中，自認不好睡的人有三成五，而民進黨認同者中只有兩成八。

他說，台灣是一個高度政治化的社會，人們的睡眠品質會受不同政黨執政而變化，似乎是一個很自然的現象。

(工商 )