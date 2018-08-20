台灣民眾有400萬人常看政論節目

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台灣電視斥政論節目，台灣民意基金會今天公布民調，二十歲以上成年人，有二成一的人經常收看政論節目，四成三的人偶而會看，三成六是從來不看，顯示台灣每天固定收看政論節目的人粗估至少有150萬人，400萬人常看政論節目。

台灣民意基金會今天公布最新民調，基金會董事長游盈隆表示，我們問：「政論節目是台灣電視的特色。請問您平常看不看政論節目？」結果發現：7.9%天天看，13.3%經常看，42.9%很少看，35.9%完全不看。

換言之，在二十歲以上台灣人當中，有二成一的人經常收看政論節目，四成三的人偶而會看，三成六是從來不看。

他說，從性別看，男性似乎遠比女性熱衷看政論節目；資料顯示，在台灣成年男性中，有兩成八的人不是天天看，就是經常看電視政論節目，而女性只有一成五有這種情形。

從年齡看，觀看電視政論節目，基本上，是五十歲以上人們的事，而且年紀越大，看的比例越高。五十歲以下的人，年紀越輕，常看的人就越少。例如在七十歲以上的人當中，有三成八的人不是天天看就是經常看，而20-24歲的年輕人中，只有百分之八的人有這種情形。

從教育程度看，中低教育程度者遠比中高教育程度者熱衷看政論節目；資料顯示，初/國中教育程度者中，有三成五的人不是天天看就是經常看政論節目，而大學及以上教育程度者中只有一成四有這種情形。

從職業背景看，四成三退休人員、三成八自營商/企業主、及三成四農民不是天天看就是經常看政論節目，而其他職業背景的人並沒有有這種情形，例如，基層白領人員中只有一成二，家庭主婦只有一成六，勞工只有一成七；

從政黨認同看，強烈政黨認同者看政論節目的比例遠高於其他人，而其中強烈民進黨認同者有高達五成四的人不是天天看，就是經常看；而強烈國民黨認同者也有三成七的人不是天天看，就是經常看。

(工商 )

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