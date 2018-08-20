未依SOP開啟排洪閘門水淹豐原民宅 中市府協助求償

豐原區軟埤仔溪19日傍晚因強降雨，造成豐原大道八段部分地區淹水約計14戶受害，台中市水利長周廷彰（中）與市議員陳清龍（左）立即到場關切排水和民眾損失情況。（盧金足翻攝）

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台中市府水利局長周廷彰20日表示，調查淹水原因，廠商未依照標準作業流程開啟水閘門導致淹水，因此市府會向廠商索賠，立即要求廠商派員清理民宅。（盧金足攝）

豐原區軟埤仔溪19日傍晚因強降雨，導致豐原大道八段部分地區淹水約計14戶受害，經查是因廠商未依規定標準作業流程SOP開啟排洪閘門，市府水利局派員連夜協助民眾清理家園，並由水利局長周廷彰挨家挨戶拜訪、發放慰問金；周廷彰20日在市政會議前受訪時強調，民眾若有損失，將由市府向廠商索賠，廠商也承諾會給予賠償，至於公務員疏失問題，將移送人評會究責，幸經勘查後，花博場地未受損。

昨天下午一場強降雨，造成豐原等多個地區雨量爆量，很多民眾家裡淹水，淹到腳踝，馬路上的水勢甚至淹到小腿，日前豪大雨才造成台 灣大道水洩不及，民眾質疑很少有排水問題，昨晚晚的一場大雨竟水淹14戶民宅。

周廷彰說，昨日傍晚豐原降下強降雨，然而承包廠商卻未依照原定的標準作業流程（SOP)開啟排洪閘門，導致豐原大道八段部分地區淹水，廠商約於下午5時開啟閘門後，水勢逐漸消退，下午6時許路上已無淹水狀況。

「您家的房子地板和家具受損，市府會幫忙向廠商索賠！」周廷彰昨晚7時火速趕到豐原，挨家挨戶拜訪並發放6000元慰問金，也向民眾保證，廠商承諾會給予賠償。

市府水利局立即協請環保局派員協助清理道路路面，水利局也要求廠商立即調派人力，協助民眾清理家園，約於晚間8時許開始協助民眾清理，約清理至今日凌晨2時，共計已清理13戶受害住家，另有1戶因昨日無人在家，將於今日繼續聯繫。

周廷彰說，調查淹水原因，廠商未依照標準作業流程開啟水閘門導致淹水，因此市府會向廠商索賠，立即要求廠商派員清理民宅，讓民眾可以早日回復正常生活，民眾若有任何財務上的損失，市府也會協助民眾向廠商索賠。

而廠商已承諾會賠償，至於公務員疏失問題，將移送人評會調查究責。水利局也表示將檢討整體應變機制，避免類似情形發生。

大淹水是否波及豐原花博場地？周廷彰表示，花博展區硬體未受影響，只有一些植栽流失，廠商會盡速補足。

(中時 )

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