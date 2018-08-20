強迫參加童軍訓練？基市教育處遭疑為討好市長

2018年08月20日 11:04 中時 張穎齊

「基隆市107年新進教師參加幼童軍服務員木章基本訓練」將在24日至9月9日登場。（基隆市政府提供）

「基隆市107年新進教師參加幼童軍服務員木章基本訓練」將在24日於暖西國小登場，但卻有教師投訴，基隆市教育處硬性規定所有新進教師都必須參加為期3天的訓練，並須部分自費，質疑是因為基隆市長林右昌身兼中華民國童軍總會理事長的緣故，教育處對此回應「與市長並無關係，只是單純希望推廣童軍教育」。

基隆市教育處副處長陳淑貞表示，確實有要求新進教師參加童軍木章訓練，但這只是為了推廣童軍教育，讓新進教師提升童軍的專業技能，每年其實都在辦理，教師也只需自費900元，其他由市府負擔。針對教育處是為討好林右昌，她強調「這一點都沒關係！」

基市1名新進教師投訴，因為林右昌有童軍背景，所以想讓所有新進教師參加童軍訓練，以便未來的教師成為童軍服務員，所以強迫所有新進老師參加童軍訓練，還要自費900元訓練費加1420元童軍標準服裝費，共2320元，但這項規定根本沒有法源，質疑是教育處是在討好市長，且自費童軍標準服裝費有牟利之嫌。

「完全和市長沒有關係！」陳淑貞說，基隆市向來注重童軍教育，每年都有舉辦新進教師的童軍訓練，市長還不是中華民國童軍總會理事長時就有這項規定，教育處上下同仁都有參加，而這2年開始做得更好，只是希望提升教師在童軍方面的專業技能。

陳淑貞指出，外縣市是否有這項規定，她並不知道，但基隆是很重視的，且事實上新進教師不想參加的話，也不會被懲處，但教育處仍希望透過柔性方式鼓勵新進教師參加；在費用方面，經與童軍總會協調後，學員僅需付900元，不用付服裝費，市府也有補助額外的900元，今年不參加，明年還是希望補訓。

教育處表示，「基隆市107年新進教師參加幼童軍服務員木章基本訓練」時間共分3梯次辦理，第一梯次為24至26日、第二梯次為31日至9月2日、第三梯次為9月 7日至9月9日，參加人員為基隆市107年國小及幼兒園新進教師。

(中時 )