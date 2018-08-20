台東》福田水餃李杰 投入台東議員選舉

2018年08月20日 10:53 中時 楊漢聲

李杰有信心翻轉台東。（楊漢聲攝）

高雄福田水餃遷移至台東，經營的富豪居董事長李杰也將投入今年底的台東縣議員選戰，選擇的是東海岸3鄉鎮東河、成功及長濱選區，東岸3鄉鎮應選2席，李杰將面臨現任議員許進榮、林東滿2位老將，壓力不小。

李杰表示，跟台東結緣於2年前的尼伯特風災，當時他在高雄與台東隔了中央山脈，同為一個國家的同胞竟被颱風如此摧殘，剛好那周他在股市中賺了好幾百萬，於是他將所有獲利5、6百萬全部捐給台東，就此跟台東結下不解之緣。

「生人中原本從來沒有選舉這個選項」，李杰強調，很多人將從政當為可以帶來收入的來源，對他來說反而是支出，他到台東看見巨大的城鄉差距，偏鄉資源是如此匱乏，很多事情是政治人物應該做的，卻沒有去實行，或是做的方式不對，朋友說既然有心要做事情，不如出來選舉，他才會萌發選舉這個想法。

李杰說，台東有很好的環境並不會輸給墾丁或是其他一些知名景點，他是個生意人，知道如何將觀光客引進，提升台東觀光，讓台東成為台灣最大的觀光縣市，他想為台東人做一些努力，來改變台東，讓台東人能更加幸福。

這次選戰李杰選則參選東海岸3鄉鎮縣議員選舉，將面對擁有政治資歷豐富的現任議員許進榮、林東滿2位老將，3人搶2席勢必有一人出局，想必選情會相當緊繃，究竟是誰能當選恐等投票後才能揭曉。

(中時 )